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    Події в Україні

    «Укрзалізниця» призначила два поїзди у Карпати

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    Додаткові поїзди призначають на новорічні свята - «Укрзалізниця» призначила два поїзди у Карпати
    Додаткові поїзди призначають на новорічні свята
    Фото з відкритих джерел

    Поїзди з 24 грудня курсуватимуть через день

    З 24 грудня «Укрзалізниця» запускає поїзди сполученням Ужгород – Херсон та Харків – Ворохта. Про це повідомляє сайт «Укрзалізниці».

    Зазначається, що завдяки зазначеним поїздам мешканці східних та південних регіонів отримають пряме сполучення з місцями зимового відпочинку.

    Поїзд №5/6 Ужгород – Херсон вирушатиме з Ужгорода о 16:21 та прибуватиме до Херсона о 13:59. Відправлення з Херсона о 15:10, прибуття до Ужгорода о 13:11.

    Передбачені зупинки на станціях Мукачево, Львів, ім. Тараса Шевченка, Долинська, Кривий Ріг, Апостолове.

    Поїзд №149/150 Харків – Полтава – Ворохта вирушатиме з Харкова о 12:28 та прибуватиме до Ворохти о 12:02 наступної доби. З Ворохти відправлення о 13:51, прибуття до Харкова о 13:20.

    На цьому поїзді можна дістатися до Полтави, Миргорода, Лубен, Гребінки, Борисполя, Києва, Львова, Івано-Франківська та інших міст.

    Нагадаємо, що «Укрзалізниця» відновила рух поїзда «Миколаїв – Рахів» на свята.

    Також, «Укрзалізниця» призначила три додаткові потяги на зимові свята.

    В «Укрзалізниці» нагадують, що до новорічних та різдвяних свят вже відновили курсування п'ять потяги у популярних напрямках: Київ – Солотвино, Одеса – Львів (Ужгород)/Рахів, Ковель – Одеса, Маріуполь – Львів та Хмельницький – Лисичанськ.

    Також повідомлялося, що з 18 грудня «Укрзалізниця» відновлює курсування поїзду «Гуцульщина».

    З 22 листопада, «Укрзалізниця» розпочала призначення додаткових поїздів на період новорічно-різдвяних свят.

    До слова, «Укрзалізниця» відновлює рух низки поїздів на зимові свята.

    Теги: Харків Маріуполь Полтава Київ Одеса свята Укрзалізниця Львів Кривий Ріг Ужгород Херсон Хмельницький
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