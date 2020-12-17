«Укрзалізниця» призначила два поїзди у Карпати

Поїзди з 24 грудня курсуватимуть через день

З 24 грудня «Укрзалізниця» запускає поїзди сполученням Ужгород – Херсон та Харків – Ворохта. Про це повідомляє сайт «Укрзалізниці».

Зазначається, що завдяки зазначеним поїздам мешканці східних та південних регіонів отримають пряме сполучення з місцями зимового відпочинку.

Поїзд №5/6 Ужгород – Херсон вирушатиме з Ужгорода о 16:21 та прибуватиме до Херсона о 13:59. Відправлення з Херсона о 15:10, прибуття до Ужгорода о 13:11.

Передбачені зупинки на станціях Мукачево, Львів, ім. Тараса Шевченка, Долинська, Кривий Ріг, Апостолове.

Поїзд №149/150 Харків – Полтава – Ворохта вирушатиме з Харкова о 12:28 та прибуватиме до Ворохти о 12:02 наступної доби. З Ворохти відправлення о 13:51, прибуття до Харкова о 13:20.

На цьому поїзді можна дістатися до Полтави, Миргорода, Лубен, Гребінки, Борисполя, Києва, Львова, Івано-Франківська та інших міст.

Нагадаємо, що «Укрзалізниця» відновила рух поїзда «Миколаїв – Рахів» на свята.

Також, «Укрзалізниця» призначила три додаткові потяги на зимові свята.

В «Укрзалізниці» нагадують, що до новорічних та різдвяних свят вже відновили курсування п'ять потяги у популярних напрямках: Київ – Солотвино, Одеса – Львів (Ужгород)/Рахів, Ковель – Одеса, Маріуполь – Львів та Хмельницький – Лисичанськ.

Також повідомлялося, що з 18 грудня «Укрзалізниця» відновлює курсування поїзду «Гуцульщина».

З 22 листопада, «Укрзалізниця» розпочала призначення додаткових поїздів на період новорічно-різдвяних свят.

До слова, «Укрзалізниця» відновлює рух низки поїздів на зимові свята.