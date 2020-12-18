«Укрзалізниця» призначила додаткові рейси на зимові свята

Поїзду Київ — Рахів з 18 грудня призначені додаткові зупинки на станціях Татарів та Кваси.

Поїзду Київ — Рахів з 18 грудня призначені додаткові зупинки на станціях Татарів та Кваси.

Додатковий рейс, зокрема, з'явиться між Чернівцями та Одесою

Компанія «Укрзалізниця» призначила додаткові потяги до свят. Також залізниця призначила додаткові зупинки поїздів.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

«Укрзалізниця» призначила додаткові рейси поїздів №135/136 Чернівці - Одеса та №217/218 Київ - Львів - Рахів.

Також поїзду №217/218 Київ - Рахів з 18 грудня призначені додаткові зупинки на станціях Татарів та Кваси.

Напередодні «Укрзалізниця» призначила два поїзди у Карпати. Потяги курсуватимуть з 24 грудня.

Також, «Укрзалізниця» призначила три додаткові потяги на зимові свята. В «Укрзалізниці» нагадують, що до новорічних та різдвяних свят вже відновили курсування п'ять потяги у популярних напрямках: Київ – Солотвино, Одеса – Львів (Ужгород)/Рахів, Ковель – Одеса, Маріуполь – Львів та Хмельницький – Лисичанськ.

Крім того з 18 грудня «Укрзалізниця» відновлює курсування поїзду «Гуцульщина».

«Укрзалізниця» повідомила, як працюватиме під час посиленого карантину. У компанії запевнили, що забезпечать усі протиепідемічні заходи для безпеки пасажирів під час подорожей.

«Закликаємо пасажирів дотримуватися обов’язково маскового режиму під час подорожей та користуватися антисептиком. У разі порушення цих норм просимо звертатися до нашого контакт-центру: 800-50-3111. На такі порушення будемо реагувати миттєво», – заявили в компанії.



