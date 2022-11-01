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Чи має Київщина укриття на випадок ядерного удару: дані ОВА

Надія Клочко
glavcom.ua
Чи має Київщина укриття на випадок ядерного удару: дані ОВА
На Київщині є 425 спеціальних сховищ на випадок ядерної загрози
фото з відкритих джерел

Голова Київської ОВА розповів про облаштування протирадіаційних сховищ для цивільного населення

У Київській області є 425 спеціальних сховищ для населення на випадок ядерної загрози. Їх планують обладнати радіоприймачами до 15 листопада. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олексій Кулеба в інтервʼю Hromadske.

«Останні вісім місяців нас навчили, що може відбутися все, що завгодно. Як посадовець, я готуюся до найгіршого сценарію, але сподіваюся, що все буде нормально», – сказав він, коментуючи імовірність ядерного удару РФ по Україні.

Очільник Київської ОВА зазначив, що питання ядерної безпеки в Україні не порушувалося останні 30 років. Але, за його словами, в останні п’ять місяців усе змінилося. Чиновник наголосив, що вимагає від людей, з якими працює, «не підходити до цього формально».

За словами Кулеби, 425 спеціальних сховищ розташовані під землею, мають два входи та виходи, вентиляцію. Загалом в області приблизно тисяча укриттів, та не всі з них підходять для захисту від радіаційної загрози.

«Найпростіше – цокольний поверх. Там вікна виходять на вулицю, але наполовину. Вони не підходять для захисту від радіаційної загрози», – наголосив він.

Посадовець зазначив, що у випадку ядерної атаки насамперед людина має пройти до укриття. Другий крок – треба мати зв’язок, аби дізнатися, що робити далі. Однак, на його думку, якщо станеться ядерний удар, то, найімовірніше, іншого зв’язку, окрім радіо, не буде.

«Єдине, що працюватиме, – це радіо. Тому скрізь мають бути обладнані портативні радіоприймачі з батарейками, щоб можна було приймати сигнал. Тому що інформація – це буде найголовніше», – зауважив Кулеба.

Нагадаємо, 23 жовтня російські пропагандисти та представники влади активно поширювали інформацію про нібито підготовку України до застосування «брудної бомби». Міністр оборони держави-агресорки Росії Сергій Шойгу провів телефонні розмови з очільниками міноборони Туреччини, Франції, Великої Британії та США. У розмовах зі своїми іноземними колегами Шойгу заявив, що нібито є загроза застосування Україною «брудної бомби».

Після телефонних дзвінків міністра оборони Росії Сергія Шойгу своїм колегам у Великій Британії, США, Франції та Туреччині, в яких той попереджав про те, що Україна нібито готується підірвати «брудну бомбу» і звинуватити в цьому Росію, три з цих країн (Британія, США та Франція) випустила спільну заяву.

Експерти Міжнародного агентства з атомної енергетики ООН (МАГАТЕ) розпочали перевірки двох українських атомних об’єктів після нещодавніх заяв російського керівництва про нібито створення в Україні «брудної бомби». Директор Агентства Рафаель Гроссі наголосив, що письмовий запит на перевірку надійшов від уряду України.

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Теги: ядерна зброя війна Київщина

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