На Київщині масові відключення електроенергії: де сьогодні не буде світла

Енергокомпанія попередила мешканців Київщини про тимчасові відключення електроенергії

У п’ятницю, 20 серпня, у частині населених пунктах Київської області відбудуться планові відключення електроенергії. Про це повідомляється на сайті «ДТЕК Київські регіональні електромережі».

Відключення заплановані у:

Баришівському районному підрозділі,

Білоцерківському,

Богуславському,

Бороднянському,

Бориспільському,

Броварському,

Васильківському,

Вишгородському,

Згурівському,

Іванківському,

Кагарлицькому,

Києво-Святошинському,

Макарівському,

Миронівському,

Обухівському,

Переяслав-Хмельницькому,

Рокитнянському,

Сквирському,

Ставищенському,

Тетіївському,

Фастівському,

Яготинському,

Ірпінському.

Адреси і графік відключення електроенергії

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Зазначимо, що графік не стосується позапланових (аварійних) відключень електроенергії.

Нагадаємо, Кабінет міністрів знизив тариф на електроенергію для домогосподарств, які споживають менше 250 кВт-год, до 1,44 грн за кВт (з нинішніх 1,68 грн). Нові правила запрацюють з 1 жовтня.