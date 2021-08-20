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    На Київщині масові відключення електроенергії: де сьогодні не буде світла

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    Ремонтні бригади проводять роботи на електромережі - На Київщині масові відключення електроенергії: де сьогодні не буде світла
    Ремонтні бригади проводять роботи на електромережі
    Фото з відкритих джерел

    Енергокомпанія попередила мешканців Київщини про тимчасові відключення електроенергії

    У п’ятницю, 20 серпня, у частині населених пунктах Київської області відбудуться планові відключення електроенергії. Про це повідомляється на сайті «ДТЕК Київські регіональні електромережі».

    Відключення заплановані у:

    • Баришівському районному підрозділі,
    • Білоцерківському,
    • Богуславському,
    • Бороднянському,
    • Бориспільському,
    • Броварському,
    • Васильківському,
    • Вишгородському,
    • Згурівському,
    • Іванківському,
    • Кагарлицькому,
    • Києво-Святошинському,
    • Макарівському,
    • Миронівському,
    • Обухівському,
    • Переяслав-Хмельницькому,
    • Рокитнянському,
    • Сквирському,
    • Ставищенському,
    • Тетіївському,
    • Фастівському,
    • Яготинському,
    • Ірпінському.

    Адреси і графік відключення електроенергії

    Для перегляду натисніть на документ

    Зазначимо, що графік не стосується позапланових (аварійних) відключень електроенергії.

    Нагадаємо, Кабінет міністрів знизив тариф на електроенергію для домогосподарств, які споживають менше 250 кВт-год, до 1,44 грн за кВт (з нинішніх 1,68 грн). Нові правила запрацюють з 1 жовтня.

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    Теги: електроенергія Київщина ремонт
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    На Київщині масові відключення електроенергії: де сьогодні не буде світла