IKEA почне продавати поновлювану енергію

В IKEA вирішили наповнювати домогосподарства не тільки меблями, але і електроенергією

На першому етапі зелену енергію отримуватимуть тільки шведські домогосподарства

Найбільший в світі меблевий бренд IKEA з вересня 2021 року почне торгувати відновлюваною енергією. Поки що «зелену» енергію отримуватимуть тільки шведські домогосподарства, – повідомляє Reuters.

Компанія Ingka Group, власник більшості магазинів IKEA по всьому світу, заявила що сім'ї з Швеції зможуть недорого підключитися до енергії сонячних або вітрових електростанцій і відстежувати спожиту кількість через спеціальний мобільний додаток.

Закуповувати електроенергію на скандинавської біржі Nord Pool і продавати її без націнок буде компанія Svea Solar, яка виробляє сонячні батареї для магазинів IKEA. Домогосподарства будуть щомісяця платити фіксовану абонентську ставку і плаваючий відсоток за використання енергії. Крім того, в мобільному додатку можна буде продавати надлишки енергії.

Близько 20% впливу IKEA на клімат відбувається за рахунок використання споживачами її продукції – побутової техніки, приладів освітлення і електроніки. Тому торгівля відновлюваною енергією не тільки дасть компанії нове джерело доходів, але і допоможе до 2030 року скоротити викиди парникових газів більше, ніж цього вдалося б досягти завдяки використанню екологічно чистих матеріалів.

Глава відділу сталого розвитку IKEA Йонас Карлехед заявив, що компанія хоче зробити поновлювану енергію доступною для всіх і незабаром планує запустити програму в інших країнах світу.