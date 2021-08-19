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    IKEA почне продавати поновлювану енергію

    нова енергія
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    В IKEA вирішили наповнювати домогосподарства не тільки меблями, але і електроенергією - IKEA почне продавати поновлювану енергію

    В IKEA вирішили наповнювати домогосподарства не тільки меблями, але і електроенергією

    Фото: delo.ua

    На першому етапі зелену енергію отримуватимуть тільки шведські домогосподарства

    Найбільший в світі меблевий бренд IKEA з вересня 2021 року почне торгувати відновлюваною енергією. Поки що «зелену» енергію отримуватимуть тільки шведські домогосподарства, – повідомляє Reuters.

    Компанія Ingka Group, власник більшості магазинів IKEA по всьому світу, заявила що сім'ї з Швеції зможуть недорого підключитися до енергії сонячних або вітрових електростанцій і відстежувати спожиту кількість через спеціальний мобільний додаток.

    Закуповувати електроенергію на скандинавської біржі Nord Pool і продавати її без націнок буде компанія Svea Solar, яка виробляє сонячні батареї для магазинів IKEA. Домогосподарства будуть щомісяця платити фіксовану абонентську ставку і плаваючий відсоток за використання енергії. Крім того, в мобільному додатку можна буде продавати надлишки енергії.

    Близько 20% впливу IKEA на клімат відбувається за рахунок використання споживачами її продукції – побутової техніки, приладів освітлення і електроніки. Тому торгівля відновлюваною енергією не тільки дасть компанії нове джерело доходів, але і допоможе до 2030 року скоротити викиди парникових газів більше, ніж цього вдалося б досягти завдяки використанню екологічно чистих матеріалів.

    Глава відділу сталого розвитку IKEA Йонас Карлехед заявив, що компанія хоче зробити поновлювану енергію доступною для всіх і незабаром планує запустити програму в інших країнах світу.

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    Теги: Швеція торгівля електроенергія IKEA
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    IKEA почне продавати поновлювану енергію