На Київщині майже 80% хворих на коронавірус отримують кисневу підтримку

У лікарнях Київщини перебувають майже 1,1 тис. пацієнтів із коронавірусом

У госпітальних базах Київщини 848 пацієнтів із підтвердженим діагнозом коронавірус перебувають на кисневій підтримці. Це майже 78% від усіх пацієнтів, які знаходяться наразі в лікарнях. Про це сьогодні під час брифінгу повідомив заступник голови Київської обласної держадміністрації Денис Шугалій, інформує пресслужба ОДА.

«Усього в наших лікарнях зараз перебувають 1088 пацієнтів із коронавірусом. Із них – практично 78% отримують кисень, а ще 51 пацієнт перебуває на апаратах ШВЛ. Звертаю на це особливу увагу, адже саме невакциновані люди переносять Covid-19 у важкій формі. Це вже неодноразово було підтверджено на практиці. Тож закликаю: зробіть щеплення і захистіть себе», – сказав Шугалій.

Нагадаємо, на Київщині функціонують 33 центри масової вакцинації та 205 пунктів щеплень. Вакцинуватись усі охочі можуть як у будні дні, так і у вихідні. Декларацію з сімейним лікарем при цьому мати необов’язково.

Як повідомлялося, за минулу добу, 13 грудня, в Київській області зафіксовано 374 хворих на коронавірус, померли 13 осіб.

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