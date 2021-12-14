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    На Київщині майже 80% хворих на коронавірус отримують кисневу підтримку

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    Невакциновані люди переносять Covid-19 у важкій формі - На Київщині майже 80% хворих на коронавірус отримують кисневу підтримку
    Невакциновані люди переносять Covid-19 у важкій формі
    фото з відкритих джерел

    У лікарнях Київщини перебувають майже 1,1 тис. пацієнтів із коронавірусом

    У госпітальних базах Київщини 848 пацієнтів із підтвердженим діагнозом коронавірус перебувають на кисневій підтримці. Це майже 78% від усіх пацієнтів, які знаходяться наразі в лікарнях. Про це сьогодні під час брифінгу повідомив заступник голови Київської обласної держадміністрації Денис Шугалій, інформує пресслужба ОДА.

    «Усього в наших лікарнях зараз перебувають 1088 пацієнтів із коронавірусом. Із них – практично 78% отримують кисень, а ще 51 пацієнт перебуває на апаратах ШВЛ. Звертаю на це особливу увагу, адже саме невакциновані люди переносять Covid-19 у важкій формі. Це вже неодноразово було підтверджено на практиці. Тож закликаю: зробіть щеплення і захистіть себе», – сказав Шугалій.

    Нагадаємо, на Київщині функціонують 33 центри масової вакцинації та 205 пунктів щеплень. Вакцинуватись усі охочі можуть як у будні дні, так і у вихідні. Декларацію з сімейним лікарем при цьому мати необов’язково.

    Як повідомлялося, за минулу добу, 13 грудня, в Київській області зафіксовано 374 хворих на коронавірус, померли 13 осіб.

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    Теги: Київщина лікарня епідемія коронавірус
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    На Київщині майже 80% хворих на коронавірус отримують кисневу підтримку