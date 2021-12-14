Епідеміологиня назвала терміни нової хвилі пандемії в Україні

Після новорічних свят в Україні одночасно будуть циркулювати «Дельта» та «Омікрон»

Після 10 січня в Україні очікується зростання випадків захворюваності на коронавірус. Про це розповіла на телеканалі «Київ» доктор медичних наук, експертка Всесвітньої організації охорони здоров’я з реагування на епідеміологічні загрози Наталя Віноградова.

За її словами, Україна зараз знаходиться в періоді високої заражуваності цілою низкою респіраторних інфекцій, до яких належить й коронавірус. Причому, нинішня ситуація є гіршою в порівнянні з минулорічним періодом.

«Ми не вийшли з осінньої хвилі епідемії належно, яка була занадто затягнутою – в 2,5 рази довшою, ніж в 2020-му. А на свята, як завжди, почнуться міграційні процеси. Дуже насторожує, що у нас одночасно будуть циркулювати «Дельта» та «Омікрон». Разом вони можуть утворити додаткові для нас проблеми. Тому що можливе одночасне проникнення та утворення нових генетичних мутацій. Це одна з найбільш серйозних загроз на сьогодні. Тому що може з’явитися такий варіант вірусу, який нас буде ще більше турбувати – і за заражуваністю, і за перебігом хвороби. Але також можливий варіант, коли «Омікрон» стане тим першим кроком у зменшенні інтенсивності пандемії за рахунок появи «лагіднішого» штаму. Адже найголовніше, що цікавить людей – не хворіти тяжко», – розповіла Віноградова.

Щодо бустерної дози вакцини епідеміологиня сказала, що наявні наразі вакцини по моноантигену ніяк не зарадять, адже занадто сильні зміни сталися в «шипі» вірусу. «А ті вакцини, які будуть містити N (ядерний) антиген, сподіваюсь, з них буде толк, тобто матимуть потенціал на стримування навіть «Омікрону». Якщо говорити про вакцини проти «Дельти» – також велика користь для нашої країни, тому що зараз циркулює саме цей штам. І бустерна доза може значно зменшити поширення», – сказала Віноградова.

Також, на думку експертки, Україна майже досягла 70%, а в деяких регіонах навіть більше, так званого колективного імунітету. Але треба розрізнювати поствакцинальний, який, як зараз показують деякі країни з великим відсотком, не стримує «Омікрон», та імунітет людей, що перехворіли. В нашій країні дуже великий відсоток тих, що перехворіли. І разом з поствакцинальним Україна наближується до 70%.

Раніше у ВООЗ заявили, що новий штам коронавірусу «Омікрон» може мати серйозний вплив на хід пандемії коронавірусу.

Нагадаємо, ВООЗ поки не має доказів, що «Омікрон» краще уникає дії вакцин.

Перше дослідження показало рівень ефективності Pfizer проти «Омікрону».

Також Всесвітня організація охорони здоров'я вважає, що нова мутація коронавірусу «Омікрон» поширюється швидше, але є менш небезпечною в порівнянні з варіантом «Дельта».

Ще стало відомо, що третя доза вакцини від коронавірусу буде доступна в Україні із січня.