Коли штам «Омікрон» потрапить до Києва? Лікар дав прогноз

У Києві поки що не виявлено штам коронавірусу «Омікрон»

Наші туристи привезуть новий штам коронавірусу з Європи

Світом поширюється новий штам коронавірусу «Омікрон». У Києві він ще не виявлений, але незабаром цей штам добереться й до киян.

Лікарі прогнозують, що це станеться не раніше кінця січня 2022 року. Про це сайту «Сьогодні» сказав керівник Головного управління Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан.

«Це черговий штам вірусу, який розвивається за мутацій цього збудника. Якщо враховувати місце його першого виявлення, то в Україні та в Києві він з'явиться не раніше кінця січня або на початку лютого», – прогнозує Рубан.

Ймовірно, що з Південної Африки штам спершу потрапить до Європи.

«Найімовірніше, наші туристи привезуть його з Європи, але вже після зимових канікул. Тому до «Омікрона» потрібно готуватися до кінця січня або до початку лютого», – сказав Рубан.

Раніше стало відомо, які симптоми можуть свідчити про зараження «Омікрон»-штамом коронавірусу.

Ще китайські вчені назвали три головні небезпечні властивості «Омікрон»-штаму, а експерт з Італії розповів про його заразність.

Також стало відомо, як «Омікрон» впливає на вакцинованих і тих, хто перехворів.

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Цього тижня Україна вже запровадила самоізоляцію для мандрівників із Південної Африки.