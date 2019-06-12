На Київщині молодик викрав катафалк (фото)

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Викрадачем автомобіля виявився 23-річний житель Тетієва

У Білій Церкві Київської області на спецлінію 102 звернувся чоловік, який повідомив, що у нього викрали авто.

Як повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції у Київській області, вже за лічені хвилини автомобіль, який підпадав під орієнтування, поліцейські помітили біля місцевого магазину і зупинили.

Викрадача автівки затримали у порядку ст. 208 КПК України. Ним виявився 23-річний житель Тетієва.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Поліція встановлює всі обставини злочину. Триває слідство.

Наразі вирішується питання про оголошення підозри зловмиснику. Запобіжний захід чоловіку обере суд.

Нагадаємо, працівники Департаменту карного розшуку Нацполіції та управління карного розшуку поліції Київщини затримали групу з двох осіб, які вчиняли крадіжки автотранспорту на території України.