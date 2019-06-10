На Київщині затримано банду крадіїв-рецидивістів (фото)



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Крадії автівок підозрюються у вчиненні понад десяти автоугонів на території різних регіонів України

Працівники Департаменту карного розшуку Нацполіції та управління карного розшуку поліції Київщини затримали групу з двох осіб, які вчиняли крадіжки автотранспорту на території України. Це сталося після вчинення чергового злочину, а саме – незаконного заволодіння автомобілем в м. Чернігів, повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції у Київській області.

Серед затриманих колишній працівник спецпідрозділу «Кобра», який проживає в Києві та раніше був судимий за аналогічний злочин, та 34-річний житель Миколаївщини, також раніше судимий.

Крадії автівок обґрунтовано підозрюються у вчиненні ще 11 аналогічних злочинів на території різних регіонів України.

В ході проведення серії невідкладних обшуків в Києві, Черкаській та Київській областях за адресами проживання затриманих та місцями відстою викраденого автотранспорту поліція вилучила речові докази, які свідчать про причетність крадіїв-рецидивістів до вчинення 7 незаконних заволодінь автотранспортом.

В ході проведення заходів вилучили та доставили на майданчик тимчасового утримання 5 викрадених автомобілів, які після проведення необхідних слідчих дій будуть повернуті законним власникам.

Крадії затримані в порядку статті 208 КПК України. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.