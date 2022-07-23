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  4. На Київщині на протитанковій міні підірвався трактор (фото)
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    Новини

    На Київщині на протитанковій міні підірвався трактор (фото)

    На Київщині під час сільськогосподарських робіт на протитанковій міні підірвався трактор - На Київщині на протитанковій міні підірвався трактор (фото)
    На Київщині під час сільськогосподарських робіт на протитанковій міні підірвався трактор
    фото: t.me/OleksiyKuleba

    Жителів київщини закликають бути обережними і попереджають, що розмінування триває

    Неподалік села Андріївка Бучанського району під час сільськогосподарських робіт на протитанковій міні підірвався трактор. Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

    «Неподалік села Андріївка Бучанського району під час сільськогосподарських робіт на протитанковій міні підірвався трактор. На щастя, жертв та постраждалих немає. Водій трактора тілесних ушкоджень не отримав», – заявив він.

    За словами Кулеби, на місці вже працювали рятувальники та всі необхідні служби.

    «Вкотре наголошую бути уважним та пам’ятати про небезпеку! Бережіть себе та своїх близьких. Частина полів, лісових масивів, водоймищ та інших ділянок досі залишаються необстеженими. Роботи з розмінування тривають», - нагадав голова Київської ОВА.

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    На Київщині на протитанковій міні підірвався трактор (фото)
    На Київщині на протитанковій міні підірвався трактор (фото)
    На Київщині на протитанковій міні підірвався трактор (фото)

    Нагадаємо, у Пологівському районі Запоріжжя внаслідок наїзду комбайна на протитанкову міну постраждали двоє людей, їх госпіталізували.

    Водій комбайна разом з помічником були госпіталізовані до медичного закладу з травмами. Пожежу вчасно ліквідували. Таким чином, надзвичайники врятували від вогню 20 га посівів.

    Раніше повідомлялося, що проводячи польові роботи на Чернігівщині, тракторист наїхав на вибуховий пристрій.

    Також на Сумщині між селами Басівка і Юнаківка підірвалося на міні авто з двома цивільними людьми.

    14 липня в лісах Народицького спеціалізованого лісового господарства Житомирської області на міні підірвався автомобіль лісівників.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    На Київщині на протитанковій міні підірвався трактор (фото)