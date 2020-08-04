На Київщині обвалився будинок: рятувальники витягли з-під завалів двох людей



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На місці руйнування будинку працювали вісім рятувальників Фото ілюстративне

Сталося руйнування одноповерхового житлового будинку

У понеділок, 3 серпня, ввечері у с. Триліси Фастівського району Київщини сталося руйнування приватного житлового будинку. О 20:15 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення від сусідів, що під завалами будинку знаходяться люди.

На місце події було направлено особовий склад 30-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Фастів. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

Рятувальниками було встановлено, що сталося руйнування одноповерхового житлового будинку площею 54 кв. м.

В ході аварійно-рятувальних робіт врятовано з-під завалів чоловіка літнього віку та хлопчика 2005 року народження, якого направлено до центральної районної лікарні.

На місці події працювали 8 чоловік особового складу та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

До слова, 21 червня у Дарницькому районі Києва по вул. Соломії Крушельницької, 1/5 в десятиповерховому житловому будинку стався вибух попередньо газоповітряної суміші без послідуючого горіння. Внаслідок вибуху сталося руйнування п’ятого, шостого, сьомого та восьмого поверхів. Рятувальники вилучили з-під завалів тіла п'яти загиблих.

30 червня в селі Садове Баришівського району у Київській області обвалилася частина даху багатоквартирного двоповерхового житлового будинку.