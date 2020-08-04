Горять очерет і трава: у Києві рятувальники загасили дві масштабні пожежі



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Ліквідація пожежі в екосистемі Києва Фото: ДСНС

Причини пожеж встановлюють правоохоронці

У понеділок, 3 серпня, столичні вогнеборці двічі виїжджали на гасіння пожеж в екосистемах міста.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

Так, о 13:57 до оперативно-координаційного центру ДСНС надійшло повідомлення про пожежу на вул. Ревуцького, 42 у Дарницькому районі столиці. На місце події прибули рятувальники 24 Державної пожежно-рятувальної частини. Як виявилось, на відкритій території біля озера Вирлиця горів очерет на площі 150 кв. м. О 14:22 пожежу було локалізовано, а о 14:41 - ліквідовано.

До ліквідації пожежі було залучено 1 одиницю пожежно-рятувальної техніки та 5 чоловік особового складу підрозділів ДСНС.

Наступний виклик надійшов о 15:37. За попередньою інформацією, сталося загоряння трав'яного настилу на пр-ті Броварському у Дніпровському районі столиці. До місця виклику було направлено рятувальників 19 Державної пожежно-рятувальної частини. По прибуттю рятувальників було встановлено, що на відкритій місцевості горів трав'яний настил та сміття на площі 300 кв. м. О 16:19 пожежу було локалізовано, а о 16:55 - ліквідовано.

До ліквідації пожежі було залучено 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 10 чоловік особового складу.

Загиблих та травмованих немає.

Причина виникнення пожеж наразі встановлюється правоохоронними органами.