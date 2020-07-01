На Київщині обвалилася частина даху багатоквартирного будинку



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За попередньою оцінкою, заміна покрівлі буде коштувати 500 тисяч грн Фото: Київська обласна державна адміністрація

Внаслідок обвалу заблоковані проходи до двох квартир

У вівторок ввечері, 30 червня, у Київській області в селі Садове Баришівського району обвалилася частина даху багатоквартирного двоповерхового житлового будинку.

Як повідомляє пресслужба Київської обласної державної адміністрації в Facebook, внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

«Обвалилася покрівля будинку в селі Садове по вулиці Гагаріна, 4. Це багатоквартирний двоповерховий будинок. У ньому два під'їзди по шість квартир. Завдяки щасливому випадку долі, покрівля впала в зоні сходового майданчика і дивом нікого не зачепила. За попередньою інформацією, квартири не постраждали», — повідомили в ОДА.

Уточнюється, що внаслідок обвалу заблоковані прохід до двох квартир. За даними ДСНС, в них на момент обвалу нікого не було.

«Вирішуємо питання тимчасового відселення. Тримаю ситуацію під особистим контролем. Вже вранці комісія ТЕБ та НС Березанської міськради визначить розмір збитку і питання відновлення покрівлі», — повідомив голова Київської ОДА Василь Володін.

За словами представників місцевої влади, проблема з покрівлею в цьому будинку не нова. За попередньою оцінкою, її заміна буде коштувати 500 тисяч грн.

«Кошти в бюджеті на це закладено, але їх можна перераховувати тільки на рахунок конкретного будинку, який повинні обслуговувати або Міськкомунсервіс, або спеціально створене ОСББ. Однак мешканці цього будинку так і не встигли вирішити, якого управителя собі хочуть. А без цього було неможливо розробити кошторис і затвердити його на сесії міськради. Тепер ці питання доведеться вирішувати в екстреному порядку », — відзначили в пресслужбі ОДА.

До слова, у Київраді прогнозують, що вибухи в будинках почастішають.

Нагадаємо, 21 червня о 10:00 у Дарницькому районі по вул. Соломії Крушельницької, 1/5 в десятиповерховому житловому будинку стався вибух Внаслідок вибуху сталося руйнування п’ятого, шостого, сьомого та восьмого поверхів.

Рятувальники вилучили з-під завалів тіла п'яти загиблих.