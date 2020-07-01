  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На Київщині обвалилася частина даху багатоквартирного будинку

    • Розсилка
    <p>За&nbsp;попередньою оцінкою, заміна покрівлі буде коштувати 500 тисяч грн</p> - На Київщині обвалилася частина даху багатоквартирного будинку

    За попередньою оцінкою, заміна покрівлі буде коштувати 500 тисяч грн

    Фото: Київська обласна державна адміністрація

    Внаслідок обвалу заблоковані проходи до двох квартир

    У вівторок ввечері, 30 червня, у Київській області в селі Садове Баришівського району обвалилася частина даху багатоквартирного двоповерхового житлового будинку.

    Як повідомляє пресслужба Київської обласної державної адміністрації в Facebook, внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

    «Обвалилася покрівля будинку в селі Садове по вулиці Гагаріна, 4. Це багатоквартирний двоповерховий будинок. У ньому два під'їзди по шість квартир. Завдяки щасливому випадку долі, покрівля впала в зоні сходового майданчика і дивом нікого не зачепила. За попередньою інформацією, квартири не постраждали», — повідомили в ОДА.

    Уточнюється, що внаслідок обвалу заблоковані прохід до двох квартир. За даними ДСНС, в них на момент обвалу нікого не було.

    «Вирішуємо питання тимчасового відселення. Тримаю ситуацію під особистим контролем. Вже вранці комісія ТЕБ та НС Березанської міськради визначить розмір збитку і питання відновлення покрівлі», — повідомив голова Київської ОДА Василь Володін.

    За словами представників місцевої влади, проблема з покрівлею в цьому будинку не нова. За попередньою оцінкою, її заміна буде коштувати 500 тисяч грн.

    1 з 6
    на весь екран згорнути
    На Київщині обвалилася частина даху багатоквартирного будинку
    На Київщині обвалилася частина даху багатоквартирного будинку
    На Київщині обвалилася частина даху багатоквартирного будинку
    На Київщині обвалилася частина даху багатоквартирного будинку
    На Київщині обвалилася частина даху багатоквартирного будинку

    «Кошти в бюджеті на це закладено, але їх можна перераховувати тільки на рахунок конкретного будинку, який повинні обслуговувати або Міськкомунсервіс, або спеціально створене ОСББ. Однак мешканці цього будинку так і не встигли вирішити, якого управителя собі хочуть. А без цього було неможливо розробити кошторис і затвердити його на сесії міськради. Тепер ці питання доведеться вирішувати в екстреному порядку », — відзначили в пресслужбі ОДА.

    До слова, у Київраді прогнозують, що вибухи в будинках почастішають.

    Нагадаємо, 21 червня о 10:00 у Дарницькому районі по вул. Соломії Крушельницької, 1/5 в десятиповерховому житловому будинку стався вибух  Внаслідок вибуху сталося руйнування п’ятого, шостого, сьомого та восьмого поверхів.

    Рятувальники вилучили з-під завалів тіла п'яти загиблих.

    Читайте також статтю «Главкома»:
    ДСНС Київщина ремонт село будинок
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ