У Києві на Позняках пролунав вибух у житловому будинку



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Вибух газу стався на проспекті Григоренка у Дарницькому районі столиці

Вибух газу зруйнував декілька поверхів житлового буждинку, інформації про жерт поки нема

У Києві на Позняках стався вибух газу. Про це повідомляє Київ Оперативний.

Очевидці зазначають, що газ вибухнув близько 10.00 у житловому будинку на проспекті Григоренка.

«Пошкоджено кілька поверхів. Інформація про кількість постраждалих уточнюється», - йдеться у повідомленні.

Також кияни пишуть у соцмережі, що обставини вибуху наразі з'ясовуються.