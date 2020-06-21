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    У Києві на Позняках пролунав вибух у житловому будинку

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    Вибух газу стався на проспекті Григоренка у Дарницькому районі столиці - У Києві на Позняках пролунав вибух у житловому будинку
    Вибух газу стався на проспекті Григоренка у Дарницькому районі столиці

    Вибух газу зруйнував декілька поверхів житлового буждинку, інформації про жерт поки нема

    У Києві на Позняках стався вибух газу. Про це повідомляє Київ Оперативний.

    Очевидці зазначають, що газ вибухнув близько 10.00 у житловому будинку на проспекті Григоренка.

    «Пошкоджено кілька поверхів. Інформація про кількість постраждалих уточнюється», - йдеться у повідомленні.

    Також кияни пишуть у соцмережі, що обставини вибуху наразі з'ясовуються.

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