В Ірпені горів готель (фото)



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Загорання виникло на балконі готелю Фото: ДСНС

Займання було ліквідовано до прибуття рятувальників

У неділю, 2 серпня, сталася пожежа в готелі «Ірпінь» у м. Ірпінь на вул. Соборній. Повідомлення про загорання надійшло до оперативно-диспетчерської служби Ірпінського регіону о 12:48.

До місця виклику було направлено особовий склад 36 Державної пожежно-рятувальної частини міста Ірпінь та 35 Державної пожежно-рятувальної частини міста Буча. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

По прибуттю до місця виклику встановлено, що пожежа виникла на балконі готелю.

Загорання було ліквідовано до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів.

Причина пожежі наразі встановлюється.

Нагадаємо, 3 серпня о 05:54 на перехресті вул. Інститутської та Майдану Незалежності загорівся автомобіль ВАЗ. До місця виклику було направлено рятувальників 2 Державної пожежно-рятувальної частини. О 06:03 пожежу було ліквідовано. Внаслідок пожежі згорів салон автомобіля.

Столичні правоохоронці затримали чоловіка, який підпалив автомобіль у центрі Києва.