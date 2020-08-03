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    В Ірпені горів готель (фото)

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    Загорання виникло на балконі готелю - В Ірпені горів готель (фото)
    Загорання виникло на балконі готелю
    Фото: ДСНС

    Займання було ліквідовано до прибуття рятувальників

    У неділю, 2 серпня, сталася пожежа в готелі «Ірпінь» у м. Ірпінь на вул. Соборній. Повідомлення про загорання надійшло до оперативно-диспетчерської служби Ірпінського регіону о 12:48.

    До місця виклику було направлено особовий склад 36 Державної пожежно-рятувальної частини міста Ірпінь та 35 Державної пожежно-рятувальної частини міста Буча. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

    По прибуттю до місця виклику встановлено, що пожежа виникла на балконі готелю.

    Загорання було ліквідовано до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів.

    Причина пожежі наразі встановлюється.

    Нагадаємо, 3 серпня о 05:54 на перехресті вул. Інститутської та Майдану Незалежності загорівся автомобіль ВАЗ. До місця виклику було направлено рятувальників 2 Державної пожежно-рятувальної частини. О 06:03 пожежу було ліквідовано. Внаслідок пожежі згорів салон автомобіля.

    Столичні правоохоронці затримали чоловіка, який підпалив автомобіль у центрі Києва.

    пожежа ДСНС Ірпінь рятувальники готель
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