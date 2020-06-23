Вночі рятувальники знайшли під завалами будинку в Києві тіло п’ятої жертви



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Рятувально пошукові роботи на місці обвалу будинку Фото: ДСНС

З початку проведення рятувально-пошукових робіт з-під завалів вилучено тіла п’яти осіб

Cтаном на 03:30 23 червня у будинку на вулиці Соломії Крушельницької 1/5, де 21 червня стався вибух, підрозділами ДСНС знайдено тіло загиблого чоловіка, 1976р.н., якого опізнав сусід.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

Таким чином, з початку проведення робіт з-під завалів вилучено тіла п’яти осіб: двох жінок 1943 р.н. та 1974 р.н., а також трьох чоловіків 1991р.н., 1967 р.н., 1976 р.н.

Координація робіт здійснюється Штабом з ліквідації НС Київської міської державної адміністрації.

Всього на місці події працює 42 одиниці техніки та 211 чоловік.

Нагадаємо, 21 червня о 10:00 у Дарницькому районі по вул. Соломії Крушельницької, 1/5 в десятиповерховому житловому будинку стався вибух попередньо газоповітряної суміші без послідуючого горіння. Внаслідок вибуху сталося руйнування п’ятого, шостого, сьомого та восьмого поверхів.

У мережу виклали відеозапис вибуху в житловій 10-поверхівці у Дарницькому районі Києва.

Раніше повідомлялося, що рятувальники знайшли під завалами тіла трьох людей, 5 осіб отримали травми.

22 червня мер Києва Віталій Кличко повідомив, що столичні рятувальники виявили під завалами на четвертому поверсі будинку тіло чоловіка.

Поліція розслідує дві версії вибуху у столичній багатоповерхівці.

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов заявив, що для з’ясування причин вибуху в житловому будинку на Позняках у Києві буде проведено «всебічне розслідування».

22 червня стало відомо, що у будинку слідів вибухівки не знайшли. Ще тривають експертизи, але попередньою версією назвали саме газ.

22 червня комісія Кабміна вирішує питання компенсації постраждалим вартості придбання нового аналогічного житла за рахунок резервних фондів держави та міста.

Столична влада готова виділити з резервного фонду міста 30 мільйонів гривень для вирішення житлової проблеми людей, в будинку яких стався вибух.

Зазначимо, що рятувальники вручну розбирають завали у зруйнованому вибухом будинку в Києві.