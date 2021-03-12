На Київщині оголосили штормове попередження

Водіїв просять паркуватися так, аби не перешкоджати роботі спецтехніки

У Київській області до кінця дня 12 березня і протягом 13 березня очікується погіршення погодних умов

Про це повідомляє патрульна поліція Київської області.

За прогнозами синоптиків, до кінця дня 12 березня і протягом 13 березня очікуються пориви вітру 15-24 м/с (I рівень небезпечності, жовтий), подекуди на дорогах ожеледиця. Вночі прогнозують мокрий сніг.

Температура повітря сьогодні -3°С. У суботу, 13 березня температура вночі становитиме -1..+1°С, вдень – +6..+8 °С.

У патрульній поліції зазначають, що станом на 14:00 на дорогах Київської області немає ускладнення для руху автотранспорту.

Водночас наголошується, що на автошляхах області працює снігоприбиральна техніка. Водіїв просять паркуватися так, аби не перешкоджати роботі спецтехніки.

Водіїв також закликають бути уважними та обережними під час перебування на вулиці і дотримуватися правил:

не залишати автомобілі біля дерев, білбордів, тощо;

не ходити попід розлогими деревами, лініями електропередач, рекламними щитами, адже пориви вітру можуть спричинити їх пошкодження;

стежити за пересуванням дітей та, по можливості, не дозволяти їм гратися на вулиці під час штормового попередження;

відстежувати інформацію про метеорологічні попередження.

Нагадаємо, мер Києва закликав підприємців зробити скорочений робочий день через негоду.