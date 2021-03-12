Мер Кличко: найбільше хворих на Covid-19 у Деснянському, Печерському та Дарницькому районах столиці

До лікарень столиці минулої доби госпіталізували 129 пацієнтів

У столиці виявили минулої доби 896 хворих на коронавірус. Померли 23 людини. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-брифінгу.

«У Києві протягом останніх двох тижнів кількість хворих на коронавірус, на жаль, не зменшується. 896 інфікованих виявили в місті минулої доби. Померли 23 людини. Усього за період пандемії в столиці 2857 летальних випадків від вірусу. А підтверджених випадків захворювання в місті на сьогодні 144 910», – повідомив Віталій Кличко.

Серед тих, хто захворіли: 505 жінок віком від 18 до 99 років і 22 дівчинки від двох до 17 років. А також 350 чоловіків віком від 18 до 89 років і 19 хлопчиків від чотирьох до 17 років. Захворів, зокрема, 21 медик.

До лікарень столиці минулої доби госпіталізували 129 пацієнтів. З підозрою на коронавірус – 292 пацієнти. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за добу в Києві 428 людей. Усього коронавірус подолали 97 648 мешканців столиці.

Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі – 188, Печерському – 94 та в Дарницькому районі – 91 випадок.

«Вже рік, як ми всі живемо в умовах пандемії і пов’язаних із нею обмежень. Нагадаю, 12 березня 2020 року в столиці запровадили план протиепідемічних заходів та обмежень – щоб упередити стрімке розповзання вірусу. Тоді ми закрили школи і садочки, перевели їх на дистанційне навчання. Обмежили проведення масових заходів. Запровадили санітарний контроль в торгових центрах та магазинах. А далі був локдаун, спецрежим роботи громадського транспорту. Ми вчилися жити і працювати в умовах світової пандемії», – нагадав мер Києва.

За його словами, вчасно запроваджені заходи вберегли столицю та й Україну загалом, від страшних наслідків першої хвилі хвороби, з якими тоді зіштовхнулися багато країн світу.

Нагадаємо, у Києві та області люди стали охочіше вакцинуватися від коронавірусу.