Місця для поцілунків: у Києві назвали найпопулярніші станції метро для побачень

Історії, які викликають власні спогади та на мить відволікають від щоденного ритму справ

Найчастіше зустрічі призначають на Контрактовій площі, Арсенальній, Хрещатику, Льва Толстого та Золотих Воротах

Усі найпопулярніші місця побачень у столиці пов’язані із метро. Це з’ясувала команда дослідників, яка за 2 місяці зібрала понад 500 історій та відмітила на інтерактивній мапі вказані містянами місця.

Виявилось, що найчастіше зустрічі призначають на Контрактовій площі, Арсенальній, Хрещатику, Льва Толстого та Золотих Воротах. Про історії цих побачень та особливості кожного місця тепер можна буде прочитати на вказаних станціях, повідомляє столична підземка.

«Це маленький проект про кожного з нас. Історії, які викликають власні спогади та на мить відволікають від щоденного ритму справ», – подякував організаторам керівник метрополітену Віктор Брагінський.

Чому одні місця популярніші за інші, як змінювалась мода на точки зустрічі, як побачення пов’язані з архітектурою та безпекою, і чому жінки по-іншому ставляться до перших побачень — це лише частина питань, з якими також розбирались дослідники.

Створена карта стала мистецько-дослідницьким проєктом, мета якого показати образ того самого «Київського побачення». Інформаційні постери на станціях метро будуть розміщені до 11 травня.

Нагадаємо, на 19 станціях київського метрополітену завершили встановлення дефібриляторів.