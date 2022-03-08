  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Втрати російських окупантів в Україні: оновлені дані

    ЗСУ знищують ворожу техніку - Втрати російських окупантів в Україні: оновлені дані
    ЗСУ знищують ворожу техніку
    фото: Генеральний штаб ЗСУ

    Окупанти втратили понад тисячу броньованих машин

    Втрати російських окупантів становлять вже становлять вже 12 тис. осіб за 12 днів війни. Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

    Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 8 березня орієнтовно склали:
    • танків ‒ 303 од,
    • бойових броньованих машин ‒ 1036 од,
    • артилерійських систем – 120 од,
    • Ракетні системи залпового вокгю – 56 од,
    • засоби протиповітряної оборони – 27 од,
    • літаків – 48 од,
    • гелікоптерів – 80 од,
    • автомобільної техніки – 474 од,
    • кораблі /катери – 3 од,
    • цистерн з паливно-мастильними матеріалами – 60,
    • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7.

    Раніше голова правління Центру оборонних стратегій Андрій Загороднюк розповів, що ЗСУ вдалося знешкодити до 46 тис. російських окупантів. Йдеться про вбитих, поранених і полонених.

    Триває тринадцята доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Противник уповільнив наступальну операцію проти України.


    Теги: окупанти ЗСУ війна статистика
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Втрати російських окупантів в Україні: оновлені дані