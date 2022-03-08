Втрати російських окупантів в Україні: оновлені дані
ЗСУ знищують ворожу техніку
фото: Генеральний штаб ЗСУ
Окупанти втратили понад тисячу броньованих машин
Втрати російських окупантів становлять вже становлять вже 12 тис. осіб за 12 днів війни. Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 8 березня орієнтовно склали:
- танків ‒ 303 од,
- бойових броньованих машин ‒ 1036 од,
- артилерійських систем – 120 од,
- Ракетні системи залпового вокгю – 56 од,
- засоби протиповітряної оборони – 27 од,
- літаків – 48 од,
- гелікоптерів – 80 од,
- автомобільної техніки – 474 од,
- кораблі /катери – 3 од,
- цистерн з паливно-мастильними матеріалами – 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7.
Раніше голова правління Центру оборонних стратегій Андрій Загороднюк розповів, що ЗСУ вдалося знешкодити до 46 тис. російських окупантів. Йдеться про вбитих, поранених і полонених.
Триває тринадцята доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Противник уповільнив наступальну операцію проти України.