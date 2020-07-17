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    На Київщині посилили карантин: що змінилося

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    <p>У п'ятницю, 17 липня, у Київській області посилюють карантинні заходи</p> - На Київщині посилили карантин: що змінилося

    У п'ятницю, 17 липня, у Київській області посилюють карантинні заходи

    В області, зокрема, обмежать роботу розважальних закладів

    У Київській області з п’ятниці, 17 липня, почнуть діяти жорсткіші карантинні обмеження.

    Відповідне рішення ухвалила регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, повідомили у Київській ОДА.

    «З урахуванням оцінки епідемічної ситуації у Київській області комісія вирішила з 17 липня обмежити: проведення масових заходів (культурних, розважальних, спортивних, соціальних, релігійних, рекламних) з наповненістю менше 50 відсотків стаціонарно розміщених місць для сидіння та/або менше однієї особи на 5 кв. метрів площі будівлі; час роботи закладів громадського харчування та закладів розважальної діяльності обмежити з 23-ї та до 7-ї години», – йдеться у повідомленні.

    Крім того, в області обіцяють посилити контроль за дотриманням протиепідемічних заходів під час перевезень, роботи закладів громадського харчування та нічних розважальних закладів. 

    Раніше повідомлялося, Міністерство охорони здоров'я України готує проєкт постанови, згідно з яким карантин буде продовжено ще мінімум на місяць. Крім того, у відомстві пропонують внести корективи в правила адаптивного карантину.

    Натомість президент України Володимир Зеленський вважає, що не треба поспішати продовжувати карантин більше ніж на місяць.

    Нагадаємо, станом на ранок 16 липня в Україні підтверджено 56455 випадків Covid-19. Протягом 15 липня зафіксовано 848 нових випадків коронавірусу.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      56455
    • Одужали
      28931
    • Хворіють
      26079
    • Померли
      1445

    За минулу добу найбільша кількість випадків захворювання на коронавірус зареєстрована у Львівській, Рівненській та Івано-Франківській областях, а також у місті Київ. 

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