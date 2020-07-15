Карантин в Україні продовжать на місяць і змінять умови



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Одне з правил карантину - обов'язковий масковий режим

Епідемічна ситуація в Україні не дозволяє відмовитися від обмежувальних заходів

Міністерство охорони здоров'я України готує проєкт постанови, згідно з яким карантин буде продовжено ще мінімум на місяць. Крім того, у відомстві пропонують внести корективи в правила адаптивного карантину.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов, відповідаючи на питання про те, чи планує уряд на наступному тижні розглядати проєкти документів про продовження карантину.

«У нас 31 липня закінчується карантин. Через ту епідемічну ситуацію, яка зараз є, ми не можемо відмовитися від обмежувальних заходів. Тому ми будемо продовжувати», - пояснив глава МОЗ.

Раніше джерела в МОЗ повідомляли, що в Україні знову можуть продовжити карантин через поширення коронавірусу. Зараз триває дискусія щодо карантину і про те, в якому вигляді його продовжувати. За словами джерела, після 31 липня карантин може бути продовжений ще на 2 тижні – до 14 серпня.

Голова столичної Держпродпотребслужби Олег Рубан повідомляв, що адаптивний карантин в Києві продовжать за нинішніх показників захворюваності на Covib-19.

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Нагадаємо, станом на ранок 14 липня в Україні зафіксовано 638 нових випадків коронавірусу. Всього від початку епідемії в Україні 54 771 підтверджений випадок захворювання на Covid-19.