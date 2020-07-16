Три області і Київ лідирують за приростом випадків Covid-19: дані з усіх регіонів
Найбільше нових випадків коронавірусу виявлено на Львівщині
За минулу добу найбільша кількість випадків захворювання на коронавірус зареєстрована у Львівській, Рівненській та Івано-Франківській областях, а також у місті Київ. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
«Якщо говорити в розрізі регіонів, то за останню добу найбільша кількість випадків зареєстрована у Львівській області – 197, Рівненській області – 70, Івано-Франківській області – 64 та місті Київ – 116», - сказав Степанов.
Дані з усіх регіонів станом на ранок 15 липня:
- Вінницька обл. — 2221(27);
- Волинська обл. — 3147 (30);
- Дніпропетровська обл. — 1163 (8);
- Донецька обл. — 776 (9);
- Житомирська обл. — 1569 (19);
- Закарпатська обл. — 4166 (54);
- Запорізька обл. — 642 (11);
- Івано-Франківська обл. — 3232 (64);
- м. Київ — 6613 (116);
- Київська обл. — 3144 (16);
- Кіровоградська обл. — 675 (1);
- Луганська обл. — 98 (1);
- Львівська обл. — 7622 (197);
- Миколаївська обл. — 498 (4);
- Одеська обл. — 2375 (61);
- Полтавська обл. — 343 (6);
- Рівненська обл. — 4852 (70);
- Сумська обл. — 348 (2);
- Тернопільська обл. — 2337 (45);
- Харківська обл. — 2845 (58);
- Херсонська обл. — 206 (1);
- Хмельницька обл. — 930 (8);
- Черкаська обл. — 783 (12);
- Чернівецька обл. — 5232 (24);
- Чернігівська обл. — 628 (4).
Нагадаємо, за добу 14 липня найбільша кількість випадків захворювання на коронавірус була зареєстрована у Львівській, Харківській та Закарпатській областях, а також у місті Київ.
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Всього56455
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Одужали28931
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Хворіють26079
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Померли1445
Станом на ранок 16 липня в Україні підтверджено 56455 випадків Covid-19. Протягом 15 липня зафіксовано 848 нових випадків коронавірусу.