Три області і Київ лідирують за приростом випадків Covid-19: дані з усіх регіонів



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Найбільше нових випадків коронавірусу виявлено на Львівщині

За минулу добу найбільша кількість випадків захворювання на коронавірус зареєстрована у Львівській, Рівненській та Івано-Франківській областях, а також у місті Київ. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

«Якщо говорити в розрізі регіонів, то за останню добу найбільша кількість випадків зареєстрована у Львівській області – 197, Рівненській області – 70, Івано-Франківській області – 64 та місті Київ – 116», - сказав Степанов.

Дані з усіх регіонів станом на ранок 15 липня:

Вінницька обл. — 2221(27);

Волинська обл. — 3147 (30);

Дніпропетровська обл. — 1163 (8);

Донецька обл. — 776 (9);

Житомирська обл. — 1569 (19);

Закарпатська обл. — 4166 (54);

Запорізька обл. — 642 (11);

Івано-Франківська обл. — 3232 (64);

м. Київ — 6613 (116);

Київська обл. — 3144 (16);

Кіровоградська обл. — 675 (1);

Луганська обл. — 98 (1);

Львівська обл. — 7622 (197);

Миколаївська обл. — 498 (4);

Одеська обл. — 2375 (61);

Полтавська обл. — 343 (6);

Рівненська обл. — 4852 (70);

Сумська обл. — 348 (2);

Тернопільська обл. — 2337 (45);

Харківська обл. — 2845 (58);

Херсонська обл. — 206 (1);

Хмельницька обл. — 930 (8);

Черкаська обл. — 783 (12);

Чернівецька обл. — 5232 (24);

Чернігівська обл. — 628 (4).

Нагадаємо, за добу 14 липня найбільша кількість випадків захворювання на коронавірус була зареєстрована у Львівській, Харківській та Закарпатській областях, а також у місті Київ.

Коронавірус в Україні

Всього 56455

Одужали 28931

Хворіють 26079

Померли 1445

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Станом на ранок 16 липня в Україні підтверджено 56455 випадків Covid-19. Протягом 15 липня зафіксовано 848 нових випадків коронавірусу.

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