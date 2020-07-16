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    Здоров'я

    Три області і Київ лідирують за приростом випадків Covid-19: дані з усіх регіонів

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    Три області і Київ лідирують за приростом випадків Covid-19: дані з усіх регіонів

    Найбільше нових випадків коронавірусу виявлено на Львівщині

    За минулу добу найбільша кількість випадків захворювання на коронавірус зареєстрована у Львівській, Рівненській та Івано-Франківській областях, а також у місті Київ. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

    «Якщо говорити в розрізі регіонів, то за останню добу найбільша кількість випадків зареєстрована у Львівській області – 197, Рівненській області – 70, Івано-Франківській області – 64 та місті Київ – 116», - сказав Степанов.

    Дані з усіх регіонів станом на ранок 15 липня:

    • Вінницька обл. — 2221(27);
    • Волинська обл. — 3147 (30);
    • Дніпропетровська обл. — 1163 (8);
    • Донецька обл. — 776 (9);
    • Житомирська обл. — 1569 (19);
    • Закарпатська обл. — 4166 (54);
    • Запорізька обл. — 642 (11);
    • Івано-Франківська обл. — 3232 (64);
    • м. Київ — 6613 (116);
    • Київська обл. — 3144 (16);
    • Кіровоградська обл. — 675 (1);
    • Луганська обл. — 98 (1);
    • Львівська обл. — 7622 (197);
    • Миколаївська обл. — 498 (4);
    • Одеська обл. — 2375 (61);
    • Полтавська обл. — 343 (6);
    • Рівненська обл. — 4852 (70);
    • Сумська обл. — 348 (2);
    • Тернопільська обл. — 2337 (45);
    • Харківська обл. — 2845 (58);
    • Херсонська обл. — 206 (1);
    • Хмельницька обл. — 930 (8);
    • Черкаська обл. — 783 (12);
    • Чернівецька обл. — 5232 (24);
    • Чернігівська обл. — 628 (4).

    Нагадаємо, за добу 14 липня найбільша кількість випадків захворювання на коронавірус була зареєстрована у Львівській, Харківській та Закарпатській областях, а також у місті Київ.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      56455
    • Одужали
      28931
    • Хворіють
      26079
    • Померли
      1445

    Станом на ранок 16 липня в Україні підтверджено 56455 випадків Covid-19. Протягом 15 липня зафіксовано 848 нових випадків коронавірусу.

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