Оперативні дані МОЗ. За добу виявлено ще понад 800 випадків Covid-19
За минулу добу від коронавірусу одужали 800 громадян України
Станом на ранок 16 липня в Україні зафіксовано 848 нових випадків коронавірусу, це на 12 випадків більше, ніж учора (836).
Всього від початку епідемії в Україні 56455 підтверджених випадкі захворювання на Covid-19.
Одужали – 800 осіб (вчора 977), померли – 18 (вчора 15).
Загалом одужала 28931 особа, летальних випадків – 1445.
Коронавірус в Україні
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Померли1445
Нагадаємо, станом на ранок 15 липня в Україні було підтверджено 55607 випадків Covid-19. За добу зафіксовано 836 нових випадків коронавірусу.
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