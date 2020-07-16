Оперативні дані МОЗ. За добу виявлено ще понад 800 випадків Covid-19



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За минулу добу від коронавірусу одужали 800 громадян України

Станом на ранок 16 липня в Україні зафіксовано 848 нових випадків коронавірусу, це на 12 випадків більше, ніж учора (836).

Всього від початку епідемії в Україні 56455 підтверджених випадкі захворювання на Covid-19.

Одужали – 800 осіб (вчора 977), померли – 18 (вчора 15).

Загалом одужала 28931 особа, летальних випадків – 1445.

Коронавірус в Україні

Всього 56455

Одужали 28931

Хворіють 26079

Померли 1445

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Нагадаємо, станом на ранок 15 липня в Україні було підтверджено 55607 випадків Covid-19. За добу зафіксовано 836 нових випадків коронавірусу.

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