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    Оперативні дані МОЗ. За добу виявлено ще понад 800 випадків Covid-19

    • Розсилка
    Оперативні дані МОЗ. За добу виявлено ще понад 800 випадків Covid-19

    За минулу добу від коронавірусу одужали 800 громадян України

    Станом на ранок 16 липня в Україні зафіксовано 848 нових випадків коронавірусу, це на 12 випадків більше, ніж учора (836).

    Всього від початку епідемії в Україні 56455 підтверджених випадкі захворювання на Covid-19.

    Одужали – 800 осіб (вчора 977), померли – 18 (вчора 15).

    Загалом одужала 28931 особа, летальних випадків – 1445.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      56455
    • Одужали
      28931
    • Хворіють
      26079
    • Померли
      1445

    Нагадаємо, станом на ранок 15 липня в Україні було підтверджено 55607 випадків Covid-19. За добу зафіксовано 836 нових випадків коронавірусу.

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