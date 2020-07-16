«Всі вже втомилися від цього карантину»: Зеленський проти продовження обмежень надовго



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Володимир Зеленський провів традиційну селекторну нараду за участю представників уряду та правоохоронних органів Фото: пресслужба президента

Карантин продовжуємо на місяць, але не довше, – заявив Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає, що не треба поспішати продовжувати карантин більше ніж на місяць.

Про це він заявив під час традиційної селекторної наради за участю представників уряду та правоохоронних органів, яка відбулася під його головуванням, повідомляє пресслужба президента.

«Не треба поспішати з продовженням карантину надовго, треба діяти за розвитком ситуації. Всі вже втомилися від цього карантину. Потрібні чіткі рамки, як ми його продовжимо, щоб у людей були можливості для життя в безпеці, щоб міг функціонувати бізнес, щоб економіка не стояла на паузі. Тому спочатку продовжуємо на місяць, але не довше», – сказав Зеленський.

Як повідомлялося, Міністерство охорони здоров'я України готує проєкт постанови, згідно з яким карантин буде продовжено ще мінімум на місяць. Крім того, у відомстві пропонують внести корективи в правила адаптивного карантину.

Коронавірус в Україні

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Одужали 28931

Хворіють 26079

Померли 1445

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Нагадаємо, станом на ранок 16 липня в Україні підтверджено 56455 випадків Covid-19. Протягом 15 липня зафіксовано 848 нових випадків коронавірусу.

За минулу добу найбільша кількість випадків захворювання на коронавірус зареєстрована у Львівській, Рівненській та Івано-Франківській областях, а також у місті Київ.

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