На Київщині правоохоронці виявили тіло вбитого росіянами цивільного (фото, відео)

Після огляду тіло скерували на судово-медичну експертизу

Поліція просить допомогти із встановленням особи вбитого

Поблизу села Здвижівка Бучанського району Київської області у лісі правоохоронці виявили могилу із саморобним хрестом. Загиблого поховали за 30 м від бліндажів російських військові. Про це повідомив начальник поліції Київщини, генерал Андрій Нєбитов.

Після огляду тіло скерували на судово-медичну експертизу. Поліція просить допомогти із встановленням особи вбитого.

«Чоловікові приблизно 47 років. Одягнений у синю куртку, чорні брюки, чорний светр та чорні черевики. Шапка чорного кольору була натягнута загиблому до підборіддя. Серед речей загиблого знайшли дитячу іграшку», – зазначив Нєбитов.

На сьогодні, за словами Нєбитова, в Київській області вже виявили 1342 тіла вбитих окупантами мирних жителів.

Раніше у Київській області в Бучанському районі виявили ще одне масове захоронення мирних жителів, росіяни стратили пострілами в голову сімох осіб.