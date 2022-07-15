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  4. На Київщині правоохоронці виявили тіло вбитого росіянами цивільного (фото, відео)
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    Новини

    На Київщині правоохоронці виявили тіло вбитого росіянами цивільного (фото, відео)

    Після огляду тіло скерували на судово-медичну експертизу - На Київщині правоохоронці виявили тіло вбитого росіянами цивільного (фото, відео)
    Після огляду тіло скерували на судово-медичну експертизу
    фото пресслужба поліції

    Поліція просить допомогти із встановленням особи вбитого

    Поблизу села Здвижівка Бучанського району Київської області у лісі правоохоронці виявили могилу із саморобним хрестом. Загиблого поховали за 30 м від бліндажів російських військові. Про це повідомив начальник поліції Київщини, генерал Андрій Нєбитов.

    Після огляду тіло скерували на судово-медичну експертизу. Поліція просить допомогти із встановленням особи вбитого.

    «Чоловікові приблизно 47 років. Одягнений у синю куртку, чорні брюки, чорний светр та чорні черевики. Шапка чорного кольору була натягнута загиблому до підборіддя. Серед речей загиблого знайшли дитячу іграшку», – зазначив Нєбитов.

    На сьогодні, за словами Нєбитова, в Київській області вже виявили 1342 тіла вбитих окупантами мирних жителів.

    Раніше у Київській області в Бучанському районі виявили ще одне масове захоронення мирних жителів, росіяни стратили пострілами в голову сімох осіб.

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    Теги: росія окупанти війна Київщина Україна поліція окупація #stoprussia
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    На Київщині правоохоронці виявили тіло вбитого росіянами цивільного (фото, відео)