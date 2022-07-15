На Київщині правоохоронці виявили тіло вбитого росіянами цивільного (фото, відео)
Поліція просить допомогти із встановленням особи вбитого
Поблизу села Здвижівка Бучанського району Київської області у лісі правоохоронці виявили могилу із саморобним хрестом. Загиблого поховали за
Після огляду тіло скерували на судово-медичну експертизу. Поліція просить допомогти із встановленням особи вбитого.
«Чоловікові приблизно 47 років. Одягнений у синю куртку, чорні брюки, чорний светр та чорні черевики. Шапка чорного кольору була натягнута загиблому до підборіддя. Серед речей загиблого знайшли дитячу іграшку», – зазначив Нєбитов.
На сьогодні, за словами Нєбитова, в Київській області вже виявили 1342 тіла вбитих окупантами мирних жителів.
Раніше у Київській області в Бучанському районі виявили ще одне масове захоронення мирних жителів, росіяни стратили пострілами в голову сімох осіб.