Стало відомо, скільки росіян вже подали заявки на візи в Україну

МЗС оприлюднило дані станом на 14 липня, за два тижні дії візового режиму з терористичною Росією

Міністерство закордонних справ України почало отримувати звернення від громадян РФ за візами для поїздки до країни. Про це «Главкому» розповів речник МЗС Олег Ніколенко.

«За перший тиждень дії візового режиму з Росією жодних звернень на отримання українських віз від росіян не надійшло. Але, станом на 14 липня, ми маємо 35 зареєстрованих в інформаційній системі «Віза» анкет», – повідомив Ніколенко.

Як уточнив речник МЗС, більша частина віз приватні короткострокові. «Майже половина з цих заявок – короткострокові візи з приватною метою. Решта – довготермінові, задля возз’єднання з громадянином України. Ці заявки надійшли до наших посольств в Угорщині, Киргизстані, Польщі та Німеччині», – зазначив Ніколенко.

Нагадаємо, з 1 липня росіяни не можуть потрапити на територію України без візи. Обмеження стосуються і жителів прикордонних областей Росії. Вони можуть приїжджати в Україну виключно через міжнародні та міждержавні пункти пропуску.

Кабінет міністрів ухвалив рішення про припинення угоди з урядом Російської Федерації про безвізові поїздки громадян та застосування деяких міжнародних договорів.

Раніше очільник зовнішньополітичного відомства Росії Сергій Лавров повідомив про підготовку заходів щодо обмеження в'їзду громадян із країн, які здійснюють «недружні дії» щодо Росії. За його словами, зараз розробляється проєкт указу про заходи у відповідь візового характеру у зв'язку з недружніми діями низки іноземних держав. Цей акт запровадить цілу низку обмежених на в'їзд на територію Росії.

Голова Держприкордонслужби України Сергій Дейнеко заявив, що власники візи мають відповідати й іншим умовам перетину українського кордону.

Читайте також: