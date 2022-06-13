На Київщині виявлено ще одне масове поховання цивільних (фото)

У багатьох жертв були зв’язані руки та простріляні коліна

У Київській області в Бучанському районі виявили ще одне масове захоронення мирних жителів, росіяни стратили пострілами в голову сімох осіб. Про це повідомив начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов у Facebook.

«Сім цивільних громадян росіяни катували, а потім жорстоко стратили пострілами в голову. Це масове захоронення розстріляних мирних жителів виявили сьогодні на позиціях солдатів Російської Федерації поряд із селом Мироцьке, Бучанського району», – зазначив Нєбитов.

У багатьох жертв були зв’язані руки та простріляні коліна. Зараз ми працюємо над тим, щоб ідентифікувати загиблих.

«Це чергові садистські злочини армії Росії в Київській області! За кожне знищене життя, за біль і страждання українців, за руйнування наших міст і селищ окупанти мають відповісти», –написав начальник поліції.

Нагадаємо, під Макаровим виявлено поховання розстріляних окупантами українців. Як раніше повідомлялося, російські війська розстріляли 132 жителів селища Макарів на Київщині. Нагадаємо, до війни в Макарові проживало до 15 тис. мешканців, під час активної фази оборони лишилось менше тисячі. Селище зруйноване на 40%. Багато будинків селян не підлягають відновленню.