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  4. На Київщині виявлено ще одне масове поховання цивільних (фото)
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    Новини

    На Київщині виявлено ще одне масове поховання цивільних (фото)

    Росіяни катували сім цивільних громадян - На Київщині виявлено ще одне масове поховання цивільних (фото)
    Росіяни катували сім цивільних громадян
    фото: Андрій Нєбитов/Facebook

    У багатьох жертв були зв’язані руки та простріляні коліна

    У Київській області в Бучанському районі виявили ще одне масове захоронення мирних жителів, росіяни стратили пострілами в голову сімох осіб. Про це повідомив начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов у Facebook.

    «Сім цивільних громадян росіяни катували, а потім жорстоко стратили пострілами в голову. Це масове захоронення розстріляних мирних жителів виявили сьогодні на позиціях солдатів Російської Федерації поряд із селом Мироцьке, Бучанського району», – зазначив Нєбитов.

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    На Київщині виявлено ще одне масове поховання цивільних (фото)
    На Київщині виявлено ще одне масове поховання цивільних (фото)
    На Київщині виявлено ще одне масове поховання цивільних (фото)
    На Київщині виявлено ще одне масове поховання цивільних (фото)
    На Київщині виявлено ще одне масове поховання цивільних (фото)

    У багатьох жертв були зв’язані руки та простріляні коліна. Зараз ми працюємо над тим, щоб ідентифікувати загиблих.

    «Це чергові садистські злочини армії Росії в Київській області! За кожне знищене життя, за біль і страждання українців, за руйнування наших міст і селищ окупанти мають відповісти», –написав начальник поліції.

    Нагадаємо, під Макаровим виявлено поховання розстріляних окупантами українців. Як раніше повідомлялося, російські війська розстріляли 132 жителів селища Макарів на Київщині. Нагадаємо, до війни в Макарові проживало до 15 тис. мешканців, під час активної фази оборони лишилось менше тисячі. Селище зруйноване на 40%. Багато будинків селян не підлягають відновленню.

    Теги: росія окупанти війна Київщина Україна поховання окупація #stoprussia
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    На Київщині виявлено ще одне масове поховання цивільних (фото)