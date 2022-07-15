Єврокомісія анонсувала сьомий пакет санкцій проти Росії

Санкції ЄС не торкнуться торгівлі сільськогосподарською продукцією між третіми країнами та Росією

Серед заходів – ембарго на золото і розширення заборони на експорт технологій до РФ

Європейська комісія сьогодні, 15 липня, анонсувала сьомий пакет санкцій проти Російської Федерації за її агресію проти Україну. Про це йдеться в заяві Єврокомісії.

Серед заходів – ембарго на золото і розширення заборони на експорт технологій до РФ.

«Сьогодні Європейська комісія схвалила спільну пропозицію щодо нового пакету заходів для підтримки та посилення ефективності шести масштабних і безпрецедентних пакетів санкцій ЄС проти Росії», – йдеться у заяві.

Так, сьомий санкційний пакет буде спрямований на узгодження та розʼяснення заходів, передбачених попередніми пакетами, та на узгодження заходів серед усіх країн-партнерів, зокрема – G7.

Єврокомісія також пропонує продовжити дію санкцій до січня 2023 року, заявила президентка ЄК Урсула фон дер Ляєн. Наприкінці січня відбудеться наступний перегляд термінів та заходів.

Крім того, новими санкціями пропонують заборонити імпорт російського золота, і при цьому посилити контроль над експортом товарів подвійного використання та передових технологій. У ЄК вважають, що це посилить узгодженість санкцій ЄС із санкціями партнерів по G7 та посилить вимоги до звітності, аби активізувати заморожування російських активів країнами Євросоюзу.

Санкції ЄС не торкнуться торгівлі сільськогосподарською продукцією між третіми країнами та Росією, наголосили в ЄС.

Як повідомлялося, під санкції Європейського Союзу не потрапили семеро членів Військово-промислової комісії РФ,з яких пʼятеро також не перебувають під санкціями США та Великої Британії. Йдеться про Юрія Борисова, Олексія Криворучка, Олексія Лихачова, Дениса Мантурова, Антона Силуанова, Максима Орєшкіна та Ігоря Артемʼєва.є

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що сьомий пакет санкцій ЄС проти РФ потрібен якнайшвидше.

На початку липня глава МЗС Дмитро Кулеба обговорив з очільником європейської дипломатії Жозепом Боррелем підготовку сьомого пакету санкцій проти РФ.

Президент США Джо Байден і його колеги з G7 погодили заборону на імпорт нового золота з Росії, оскільки вони розширюють санкції проти Москви за її війну проти України.

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