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    На Київщині п’яний батько побив семимісячну дитину

    • Розсилка
    На Київщині п’яний батько побив семимісячну дитину

    Поліцейським чоловік пояснив, що немовля своїм плачем заважало йому спати.

    У м. Васильків Київської області чоловік в стані алкогольного сп’яніння завдав травм 7-місячній доньці.

    Зайшовши до кімнати, мати вихопила дитину і вибігла з нею з хати. Потім жінка викликала лікарів швидкої допомоги. Наразі потерпіла дівчинка перебуває у лікарні з гематомою і струсом головного мозку.

    Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    Правоохоронці затримали 41-річного чоловіка в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Поліцейським він пояснив, що немовля своїм плачем заважало йому спати.  

    Чоловіку оголошено підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15 (Замах на злочин) і ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Йому загрожує позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.

    Досудове розслідування триває.

    Як повідомлялося, на вулиці Закревського у Деснянському районі Києва група підлітків побила чоловіка. 

    Нагадаємо, в Україні запустили телефонну гарячу лінію з попередження домашнього насильства за номером 1547.

    Національна поліція України кримінал діти Київщина батьки злочин злочинець
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