Поліція знайшла неповнолітню киянку, яка пів року вважалася безвісти зниклою



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Правоохоронці повернули дівчину додому Фото: Нацполіція

Дівчина проживала в одному з міст Київщини

У липні минулого року до Дарницького управління поліції звернулося подружжя із заявою про зникнення їх 14-річної доньки. Батьки повідомили, що раніше дівчина тікала з дому на декілька діб, але поверталася. Однак цього разу пішла, залишивши вдома свій мобільний телефон, та певний час про неї нічого невідомо.

Про це повідомила пресслужба поліції Києва.

Даний факт слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України з позначкою «безвісно зникла», а працівники сектору ювенальної превенції розпочали пошуки дівчинки.

«У ході розшукових заходів ми встановили, що дівчина проживає в одному з міст Київщини. Нам вона розповіла, що вирішила жити самостійно, тому поїхала від батьків. Зараз ми її повернули у родину. Втім, раніше її батьків двічі притягували до адміністративної відповідальності за статтею 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення», - розповів начальник Дарницького управління поліції Володимир Ткаченко.

Зараз вирішується питання про притягнення подружжя до відповідальності за неналежне виконання батьківських обов’язків.

Як повідомлялося, у кінці січня у Білій Церкві Київської області ювенальні поліцейські за дві години розшукали зниклого 10-річного хлопчика.