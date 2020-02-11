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    В Україні запустили гарячу лінію з попередження домашнього насильства

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    В Україні запустили гарячу лінію з попередження домашнього насильства

    Замість повноцінного кол-центру працюватиме телефонна лінія на «спільній платформі»

    В Україні запустили телефонну гарячу лінію з попередження домашнього насильства за номером 1547. Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет на своїй сторінці у Facebook.

    Як зазначив міністр, проект запущений за новим принципом - на спільній платформі.

    «Завдяки цьому ми запустили лінію досить швидко та заощадили близько 25 млн грн бюджетних коштів, які спочатку планували витратити на створення окремого кол-центру», - повідомив він.

    У той же час до проекту залучені Міністерство соціальної політики, Міністерство внутрішніх справ, Національна поліція, Міністерство охорони здоров’я, Міністерство юстиції, Міністерство освіти та науки, урядовий контакт-центр.

    Дубілет навів дані ООН, згідно з якими кожна шоста жінка в Україні пережила принаймні одну з форм насильства протягом останніх 12 місяців.

    «Від 1 до 3 млн дітей в Україні стають свідками або жертвами домашнього насильства», - розповів міністр.

    Нагадаємо, у листопаді 2019 року Кабінет міністрів України ухвалив створення кол-центру для жертв домашнього насильства.

    міністр ООН Міністерство соціальної політики Міністерство юстиції домашнє насильство поліція жінка Дмитро Дубілет
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