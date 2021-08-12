Перевізники зменшили свій апетит: проїзд у маршрутках до Києва дешевшає

Після розмови з керівництвом Київської області перевізники почали знижувати тарифи на проїзд на деяких маршрутах

На Київщині в результаті діалогу керівництва області та перевізників вдалося розпочати процес зниження тарифів на проїзд в приміському пасажирському транспорті. Про це повідомляє пресслужба Київської облдержадміністрації.

«Наразі вже знижено тарифи на 9 маршрутах. Це розумний компроміс, який враховує економічні реалії, в яких працюють перевізники, та можливості населення оплачувати їх послуги. Вважаю, що решта надавачів послуги також мають з розумінням поставитися до платоспроможності людей та переглянути тарифи», – повідомив голова Київської ОДА Василь Володін.

За даними управління пасажирських перевезень Київської облдержадміністрації, скорочення вартості проїзду відбулося на наступних напрямках:

Вишневе – Київ;

Боярка – Київ;

Васильків – Київ;

Криве Озеро – Київ;

Ірпінь – Київ;

Чабани – Київ;

Петрівське – Київ;

Крюківщина – Київ АС Київ;

Крюківщина – Київ АС Південна.

Збільшення вартості проїзду на жодному із перелічених напрямків не перевищує 18 %.

Слід відзначити, що з 2015 року згідно з законодавством України Київська обласна державна адміністрація не має повноважень щодо здійснення державного регулювання тарифів на послуги з перевезення пасажирів на приміських і міжміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Київської області.

Нагадаємо, в кінці липня проїзд у приміських маршрутках різко подорожчав.

Так, щоб доїхати з Василькова до Києва, тепер потрібно заплатити 41 грн. А тим, хто щоденно їздить на роботу до столиці, вдень доведеться викласти майже 100 грн.

Глава Асоціації перевізників Київської області Олексій Павленко заявив, що подорожчання проїзду в найближчий час торкнеться всієї правобережної частини Київської області.

Столичні перевізники також заявили, що проїзд у маршрутних автобусах має коштувати в залежності від довжини маршруту 12-15 гривень.

6 серпня очільник області провів зустріч з перевізниками, під час якої попередньо домовилися про зниження тарифів, де підвищення відбувались протягом 2021 року, виходячи з того, що таке підвищення не може перевищувати 15-18%.