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    Перевізники зменшили свій апетит: проїзд у маршрутках до Києва дешевшає

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    Збільшення вартості проїзду на не перевищує 18% - Перевізники зменшили свій апетит: проїзд у маршрутках до Києва дешевшає

    Збільшення вартості проїзду на не перевищує 18%

    Фото з відкритих джерел

    Після розмови з керівництвом Київської області перевізники почали знижувати тарифи на проїзд на деяких маршрутах

    На Київщині в результаті діалогу керівництва області та перевізників вдалося розпочати процес зниження тарифів на проїзд в приміському пасажирському транспорті. Про це повідомляє пресслужба Київської облдержадміністрації.

    «Наразі вже знижено тарифи на 9 маршрутах. Це розумний компроміс, який враховує економічні реалії, в яких працюють перевізники, та можливості населення оплачувати їх послуги. Вважаю, що решта надавачів послуги також мають з розумінням поставитися до платоспроможності людей та переглянути тарифи», – повідомив голова Київської ОДА Василь Володін.

    За даними управління пасажирських перевезень Київської облдержадміністрації, скорочення вартості проїзду відбулося на наступних напрямках:

    • Вишневе – Київ;
    • Боярка – Київ;
    • Васильків – Київ;
    • Криве Озеро – Київ;
    • Ірпінь – Київ;
    • Чабани – Київ;
    • Петрівське – Київ;
    • Крюківщина – Київ АС Київ;
    • Крюківщина – Київ АС Південна.

    Збільшення вартості проїзду на жодному із перелічених напрямків не перевищує 18 %.

    Слід відзначити, що з 2015 року згідно з законодавством України Київська обласна державна адміністрація не має повноважень щодо здійснення державного регулювання тарифів на послуги з перевезення пасажирів на приміських і міжміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Київської області.

    Нагадаємо, в кінці липня проїзд у приміських маршрутках різко подорожчав.

    Так, щоб доїхати з Василькова до Києва, тепер потрібно заплатити 41 грн. А тим, хто щоденно їздить на роботу до столиці, вдень доведеться викласти майже 100 грн.

    Глава Асоціації перевізників Київської області Олексій Павленко заявив, що подорожчання проїзду в найближчий час торкнеться всієї правобережної частини Київської області.

    Столичні перевізники також заявили, що проїзд у маршрутних автобусах має коштувати в залежності від довжини маршруту 12-15 гривень.

    6 серпня очільник області провів зустріч з перевізниками, під час якої попередньо домовилися про зниження тарифів, де підвищення відбувались протягом 2021 року, виходячи з того, що таке підвищення не може перевищувати 15-18%.

    Теги: тарифи громадський транспорт Київщина
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    Перевізники зменшили свій апетит: проїзд у маршрутках до Києва дешевшає