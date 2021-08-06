Влада Київщини наказала знизити вартість проїзду у приміських маршрутках

Із 2 серпня вартість проїзду у приміських маршрутках з Василькова до Києва зросла до 41 грн

Із 2 серпня вартість проїзду у приміських маршрутках з Василькова до Києва зросла до 41 грн

Перегляд тарифів на проїзд має відбутися не пізніше 9 серпня

Голова Київської облдержадміністрації Василь Володін обговорив зниження тарифів на проїзд в приміському пасажирському транспорті регіону з основними перевізниками, які обслуговують переважну більшість маршрутів області. Про це повідомляє пресслужба Київської ОДА.

«Розумію складнощі, з якими довелося зіткнутися перевізникам протягом 2020-2021 року через локдаун та інші проблеми. Всі знають, що вжиті обмеження були вимушеними. Але, на жаль, наразі ми зіштовхнулись з тим, що частина перевізників підвищила тарифи, що викликало значне соціальне напруження серед мешканців Київщини», – зазначив голова області.

На деяких маршрутах йдеться про підняття тарифів на більш як 20%, що не завжди є обґрунтованим. В першу чергу це стосується маршрутів частини Бучанського району та Васильківського напрямку. Тому очільник Київщини звернувся до перевізників врахувати соціальну складову та спроможність пасажирів сплачувати за ці послуги.

Учасники наради дійшли компромісного рішення переглянути тарифи на проїзд на тих маршрутах, де підвищення відбувались протягом 2021 року, виходячи з того, що таке підвищення не може перевищувати 15-18% або в грошовому вимірі це складає не більше 1-2 грн.

Перегляд цих тарифів має відбутися не пізніше понеділка, 9 серпня.

Зазначимо, наразі законодавством України після прийняття постанови Уряду від 25.03.2015 № 240 не передбачено повноважень Київської обласної державної адміністрації щодо здійснення державного регулювання тарифів на послуги з перевезення пасажирів на приміських і міжміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Київської області.

Всього в Київській області працює 69 компаній-перевізників, які здійснюють перевезення пасажирів на 511 внутрішньообласних маршрутах.

Нагадаємо, в кінці липня проїзд у приміських маршрутках різко подорожчав.

Так, щоб доїхати з Василькова до Києва, тепер потрібно заплатити 41 грн. А тим, хто щоденно їздить на роботу до столиці, вдень доведеться викласти майже 100 грн.

Глава Асоціації перевізників Київської області Олексій Павленко заявив, що подорожчання проїзду в найближчий час торкнеться всієї правобережної частини Київської області.

Столичні перевізники також заявили, що проїзд у маршрутних автобусах має коштувати в залежності від довжини маршруту 12-15 гривень.