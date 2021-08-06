Перевізники назвали реальну вартість проїзду в київських маршрутках

Столичні транспортники кажуть, що наразі транспортний бізнес збитковий

Щоб транспортний бізнес в Києві був беззбитковим, проїзд у маршрутних автобусах має коштувати в залежності від довжини маршруту 12-15 гривень. Про це на прес-конференції в «ГолосUA» розповів директор транспортної компанії «Трансгруп» Володимир Назаренко.

«В залежності від довжини маршруту, щоб реально якось жити, з огляду на те, що може платити населення, то 12-15 гривень. Це буде твердий нуль, тому що на даний момент очікуємо, що водії зажадають збільшення зарплати десь відсотків на 25. Пропозиції, які їм дають Польща і Чехія, це в середньому 80 тисяч гривень при перерахунку на наші гроші. Ми їм такої зарплати дати не можемо», – сказав Назаренко.

На думку перевізника, транспортний бізнес стає непривабливим.

«Транспорт на сьогоднішній момент стає зовсім непривабливим. Є такий індикатор, як продаж уживаних автобусів. Якщо раніше ви заходили на сайт, то автобуси «летіли» відразу. Зараз якщо зайти на сайт, вони є, але не продаються. Це означає, що наш сегмент хворий», – зазначив Назаренко.

Нагадаємо, нещодавно глава Асоціації перевізників Київської області Олексій Павленко заявив, що подорожчання проїзду в найближчий час торкнеться всієї правобережної частини Київської області.

Міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що при підвищенні вартості проїзду в громадському транспорті міська влада буде «намагатися робити якомога меншу ціну, щоб громадський транспорт був доступним для пересування людей».

Раніше київська мерія пояснила, коли можуть зрости тарифи на проїзд.

Кличко назвав справжню собівартість проїзду у громадському транспорті столиці.

Кияни подали петицію, в якій пропонують позбутися маршрутних автобусів на користь муніципального транспорту Києва (автобусів, трамваїв і тролейбусів).



