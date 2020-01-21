На Київщині скасували концерти дуету «Кролики», що гастролював у Криму



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Володимир Данилець та Володимир Мойсеєнко

Було заплановано концерти дуету у трьох містах Київської області

Виступ гумористичного дуету Володимира Данильця та Володимира Мойсеєнка, більш відомих, як «Кролики», скасували в Броварах, Фастові, Переяславі Київської області та ще в кількох містах України.

Гурт, який звинувачують в українофобії, незаконному відвідуванні анексованого Криму та участі в ефірах пропагандистських каналів Росії, планував турне Україною в лютому 2020 року.

Зазначимо, концерт «Кроликів» у Броварах анонсували на 24 лютого в міському культурному центрі «Прометей». Люди встигли побачити афіші на будівлі комунального закладу. Ще 20 січня вдень на сайті «Карабас» можна було придбати квитки на захід. Утім, ближче до вечора кнопка «купити» змінилась на «продано». А в театральних касах Броварів розповіли «Трибуні», що концерт скасовано.

Як повідомила начальниця відділу культури Броварської міської ради Катерина Мелікова, афіші з «Кроликами» прибрали, адже концерт не відбудеться. Чиновниця вказала, що міський культурний центр не встиг укласти договір про виступ і вже цього не робитиме.

Мелікова також зауважила, що на концерт у Броварах не було продано жодного квитка. Тепер же продаж зупинено взагалі.

Керівник компанії-організатора виступів «Кроликів» в Україні ТОВ «Проконцерт» Олег Єжель підтвердив «Трибуні», що концерти в Броварах, Фастові та загалом у Центральній Україні скасовані.

Таке рішення ухвалили після розмов із міськими головами – принаймні Броварів і Фастова. Мовляв, мери переконували, що не варто розпалювати конфлікт у суспільстві. Після цього «Проконцерт» погодився відмовитись від виступів.

Зі слів Єжеля, скасовані не всі концерти «Кроликів» в Україні. Жодних проблем із майбутніми виступами нема на півдні держави. Водночас уточнювати, де саме показів не буде, крім Броварів і Фастова, відмовився.

На сайті продажу квитків «Карабас» видно, що із позначкою «продано» тепер 4 анонси виступів – у Броварах, Фастові, Каневі та Переяславі. Водночас придбати квитки досі можна на концерти в Білгород-Дністровському, Смілі, Южному та Олександрії.

Як писав «Главком», путінський пропагандистський телеканал «Росія 1» 12 липня 2018 року провів фейковий телеміст «Треба поговорити», незважаючи на відмову українського телеканалу NewsOne. По скайпу російська сторона, спілкувалася з місцевими та українськими «діячами науки, кіно та спорту, а також звичайними людьми. Співрозмовниками «з Києва» виявилися Володимир Данилець і Володимир Мойсеєнко, які на той час жили і працювали у Москві. За участь у пропагандистському російському «ток-шоу» сайт «Миротворець», додав артистів до своєї бази, як осіб, які свідомо взяли участь у інформаційно-пропагандистській провокації Росії проти України.

В Україні дует був частим гостем у програмі «95 квартал» і після обрання президентом України, колишнього керівника студії, Володимира Зеленського, артисти сприйняли цю новину із захопленням, про що повідомляли в своєму інтерв’ю.

У минулому році, дует «Кроликів» вже організовував концерти в Україні - у Полтаві та Кременчугу, а от у м. Трускавець, концерт артистів був зірваний місцевими активістами, яких обурила участь Мойсеєнка та Данильця у «Голубом огонькє», де вони аплодували Йосипу Кобзону, співачці Валерії та Олегу Газманову, які підтримали анексію українського півострова Крим.

Як писав «Главком», в Україні на лютий місяць було заплановано, як мінімум, вісім виступів дуету «Кролики»:

8 лютого 2020 - м. Фастів

14 лютого 2010 – м. Бєлгород-Дністровський

15 лютого 2020 – м. Южний

18 лютого 2020 – м. Олександрія

21 лютого 2020 – м. Сміла

22 лютого 2020 – м. Канів

23 лютого 2020 – м. Переяслав-Хмельницький

24 лютого 2020 – м. Бровари

Нагадаємо, що наприкінці минулого року шведський співак Dr. Alban, який незаконно відвідував АР Крим, повідомив, що нинішній президент України Володимир Зеленський, допоміг йому потрапити в Україну, незважаючи на заборону та виступити у новорічному шоу студії «95 квартал».