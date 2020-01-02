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    Політика

    Українського президента висміяли у новорічну ніч на кремлівському каналі. Повалій сміялась (відео)

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    Кремлівській пропагандисти використали двійника Володимира Зеленського - Українського президента висміяли у новорічну ніч на кремлівському каналі. Повалій сміялась (відео)
    Кремлівській пропагандисти використали двійника Володимира Зеленського
    Фото: скріншот відео

    На пропагандистському каналі глузували із Володимира Зеленського

    На новорічному вогнику в ефірі пропагандистського телеканалу «Росія 1» показали глузливий номер за участі двійника президента України Володимира Зеленського.

    У номері «Зеленський» весь час відповідає «нема» на питання про результати його роботи на посаді президента України в 2019 році.

    Цікаво, що на вогнику була присутня Народна артистка України, соратниця експрезидента Віктора Януковича Таїсія Повалій. Вона разом з усіма сміялась з жартів над президентом України.

    Нагадаємо, нещодавно артистка хотіла присвятити сольник у Києві своєму 55-річчю, але згодом оголосила, що він не відбудеться.

    Повалій поскаржилася, що була змушена скасувати свої плани провести ювілейний концерт у столиці України. За її словами, вона начебто перейнялася безпекою своїх прихильників, оскільки вже навіть афіша у соцмережі спровокувала масову критику.

    Раніше повідомлялося, що російські пропагандисти планували підставити президента України Володимира Зеленського фейком про буцімто його рідного брата, що живе у Москві. За це його двійникові з Узбекистану Уміду Ісабаєву навіть пропонували 500 доларів.

    Росія пропаганда Володимир Зеленський концерт Таїсія Повалій
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