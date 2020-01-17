«Кролики», які незаконно відвідували окупований Крим, їдуть на гастролі в Україну



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В Україну з гастролями приїде дует «Кролики», який незаконно виступав в анексованому Криму

В Україні на лютий місяць заплановано, як мінімум вісім виступів дуету «Кролики»

У лютому 2020 року в Україну з Росії, приїде дует Володимира Данильця та Володимира Мойсеєнка, більш відомих, як «Кролики» із новою концертною програмою «Давайте посміємось», які незаконно відвідували анексований Крим. Про це повідомляє «Радіо «Куреш».

Як писав «Главком», путінський пропагандистський телеканал «Росія 1» 12 липня 2018 року провів фейковий телеміст «Треба поговорити», незважаючи на відмову українського телеканалу NewsOne. По скайпу російська сторона, спілкувалася з місцевими та українськими «діячами науки, кіно та спорту, а також звичайними людьми. Співрозмовниками «з Києва» виявилися Володимир Данилець і Володимир Моїсеєнко, які на той час жили і працювали у Москві. За участь у пропагандистському російському «ток-шоу» сайт «Миротворець», додав артистів до своєї бази, як осіб, які свідомо взяли участь у інформаційно-пропагандистській провокації Росії проти України.

В Україні дует був частим гостем у програмі «95 квартал» і після обрання президентом України, колишнього керівника студії, Володимира Зеленського, артисти сприйняли цю новину із захопленням, про що повідомляли в своєму інтерв’ю.

У минулому році, дует «Кроликів» вже організовував концерти в Україні - у Полтаві та Кременчугу, а от у м. Трускавець, концерт артистів був зірваний місцевими активістами, яких обурила участь Мойсеєнка та Данильця у «Голубом огонькє», де вони аплодували Йосипу Кобзону, співачці Валерії та Олегу Газманову, які підтримали анексію українського півострова Крим.

Однак того разу, правоохоронні органи України не звернули увагу на приїзд артистів, які незаконно відвідують окуповану територію. Чи завадить СБУ, потрапити до України порушникам, цього разу, невідомо.

В Україні на лютий місяць заплановано, як мінімум вісім виступів дуету «Кролики»:

8 лютого 2020 - м. Фастів

14 лютого 2010 – м. Бєлгород-Дністровський

15 лютого 2020 – м. Южний

18 лютого 2020 – м. Олександрія

21 лютого 2020 – м. Сміла

22 лютого 2020 – м. Канів

23 лютого 2020 – м. Переяслав-Хмельницький

24 лютого 2020 – м. Бровари

Нагадаємо, що наприкінці минулого року шведський співак Dr. Alban, який незаконно відвідував АР Крим, повідомив, що нинішній президент України Володимир Зеленський, допоміг йому потрапити в Україну, незважаючи на заборону та виступити у новорічному шоу студії «95 квартал».