На Київщині сьогодні лунатимуть вибухи, влада просить зберігати спокій
У Вишгородському районі буде проходити знищення вибухонебезпечних предметів
Сьогодні, 17 березня, мешканці Києва та області можуть чути звуки вибухів, у регіоні працюватимуть сапери. Про це повідомляє пресслужба Київської ОВА.
Як зазначається, сьогодні у Вишгородському районі буде проходити знищення вибухонебезпечних предметів. «Зберігаймо спокій – роботи планові», – йдеться в повідомленні.
До відома, у Києві приберуть непотрібні блокпости, а деякі переведуть у «сплячий» режим. КМВА разом із командуванням Угруповання сил і засобів оборони Києва опрацювали спільне рішення щодо удосконалення системи інженерних загороджень у столиці, адже за рік повномасштабної війни пряма загроза бойових дій в Києві була зведена до мінімальної.
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