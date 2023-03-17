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На Київщині сьогодні лунатимуть вибухи, влада просить зберігати спокій

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
На Київщині сьогодні лунатимуть вибухи, влада просить зберігати спокій
фото ілюстративне

У Вишгородському районі буде проходити знищення вибухонебезпечних предметів

Сьогодні, 17 березня, мешканці Києва та області можуть чути звуки вибухів, у регіоні працюватимуть сапери. Про це повідомляє пресслужба Київської ОВА.

Як зазначається, сьогодні у Вишгородському районі буде проходити знищення вибухонебезпечних предметів. «Зберігаймо спокій – роботи планові», – йдеться в повідомленні.

До відома, у Києві приберуть непотрібні блокпости, а деякі переведуть у «сплячий» режим. КМВА разом із командуванням Угруповання сил і засобів оборони Києва опрацювали спільне рішення щодо удосконалення системи інженерних загороджень у столиці, адже за рік повномасштабної війни пряма загроза бойових дій в Києві була зведена до мінімальної.

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Теги: влада Київ Київщина вибух розмінування

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