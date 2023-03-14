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У Києві поменшає блокпостів: деталі

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
У Києві поменшає блокпостів: деталі
Інженерні споруди, які й надалі повинні виконувати свою безпекову функцію для столиці – залишатимуться
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

За рік повномасштабної війни пряма загроза бойових дій в Києві була зведена до мінімальної

У Києві приберуть непотрібні блокпости, а деякі переведуть у «сплячий» режим. Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

КМВА разом із командуванням Угруповання сил і засобів оборони Києва опрацювали спільне рішення щодо удосконалення системи інженерних загороджень у столиці, адже за рік повномасштабної війни пряма загроза бойових дій в Києві була зведена до мінімальної.

За словами Попка, на практиці це передбачає, що деякі блокпости та інженерні споруди залишаться функціонувати, частину інженерних загороджень переведуть у «сплячий» режим, а частину – повністю демонтують.

«Інженерні споруди, які й надалі повинні виконувати свою безпекову функцію для столиці – залишатимуться. Але їхні складові будуть вдосконалені – непридатні бетонні блоки, мішки з піском, протитанкові їжаки замінять на нові, укріплять бліндажі, приведуть до ладу окопи», – пояснив він.

Також частина інженерних загороджень, які матимуть значення для оборони міста, залишиться існувати у «сплячому» режимі, тобто такі блокпости приберуть з проїжджої частини, але бетонні блоки, мішки з піском, протитанкові їжаки тощо залишать у визначених місцях, щоб у разі необхідності оперативно повернути їх на місце.

На таких «сплячих» інженерних загородженнях буде проведена ревізія, із подальшою заміною чи відновленням непридатних елементів.

«Решту системи інженерних загороджень Києва, у яких немає зараз потреби – демонтують. Такі блокпости приберуть з проїжджої частини, вивезуть бетонні блоки, мішки з піском та протитанкові їжаки, будуть засипані окопи, демонтовані бліндажі», – розповів Попко.

За його словами, впровадження такого системного рішення зробить Київ більш комфортним для мешканців.

«Таким чином, ми розвантажимо дороги столиці, що дозволить киянам більш вільно пересуватися містом. Але прошу нікого не забувати – війна в Україні триває! Повністю воєнну загрозу з північного напрямку ніхто не знімав. Крім того, є й інші безпекові завдання, які мають виконуватися в столиці воюючої країни. Тому можу вас запевнити – місто й надалі буде поступово ставати комфортнішим для цивільних мешканців. Але повністю вся система оборонних інженерних загороджень, мабуть, зникне лише після того, як ми переможемо...» – додав начальник КМВА.

Нагадаємо, триває 384-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Попри значні втрати, противник продовжує наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Минулої доби підрозділи Сил оборони відбили понад 100 ворожих атак на зазначених напрямках. 

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Теги: Київ дороги

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