Київщина: поліція показала уламки ворожих ракет

Внаслідок атаки агресора постраждалих немає

Уламки ворожих ракет були виявлені на території кількох районів Київської області. Про це повідомив очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

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За попередніми даними, внаслідок атаки агресора постраждалих немає.

Поліцейські проводять огляд місця події.

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«Закликаю громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, від цього залежить ваше здоров’я і життя», – додав Нєбитов.

Нагадаємо, що окупанти, ймовірно, вдарили ракетами по Києву.

Також відомо про приліт на Вінниччині та на Одещині.

Нагадаємо, в Україні зранку 26 січня оголошена масштабна повітряна тривога. Моніторингові групи повідомляють про ймовірні пуски ракет. У кількох областях екстрені відключення світла.

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У ніч на 26 січня російські окупанти атакували Україну дронами-камікадзе іранського виробництва Shahed-136/131. За попередніми даними противник застосував 24 ударних безпілотники, усі вони були знищені українськими силами оборони.

До слова, триває 337-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Зазнаючи численних втрат, ворог не припиняє наступальних дій на Бахмутському та Новопавлівському напрямках. На Лиманському та Авдіївському напрямках вів безуспішні наступальні дії. На Куп’янському, Запорізькому та Херсонському – обороняється.