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Генерал розповів, як Київщина готується до можливого наступу з Білорусі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Генерал розповів, як Київщина готується до можливого наступу з Білорусі
фото ілюстративне

Генерал Олександр Павлюк: «Створено кілька потужних оборонних рубежів навколо Києва»

У Київській області підготовлено позиції, а також встановлено довготривалі фортифікаційні споруди, укриття для особового складу.  Крім того, військові замінували місцевість, яка може бути використана супротивником для просування. Про це розповів Командувач угрупування сил та засобів оборони Києва, генерал-лейтенант Олександр Павлюк в інтерв'ю «РБК-Україна».  

«Вздовж кордону облаштовано мінні загородження, завали, рови тощо – це послабить рух наступального угруповання та дозволить знищити його ще на кордоні», – сказав Павлюк.

За словами генерала, військові вивчили всі проблеми та питання, які були на момент першого наступу на Київ.

«Проаналізували всі напрямки, якими рухався противник. Це все враховано при побудові оборони. Створено кілька потужних оборонних рубежів навколо Києва, по Київській області і аж до кордону. Створено систему і розвідки, і протиповітряної оборони», – уточнив військовий.

Також Павлюк зазначив, що підрозділи угруповання оборони Києва постійно вдосконалюють свої навички. Тренування з ними проведено кожному напрямі.

«Ми системно працюємо над тим, щоб у разі повторного вторгнення далі межі ворог не пройшов. На кожному напрямі проведено тренування підрозділів. Усі батальйони вже мають досвід бойових дій», – додав генерал.

Нагадаємо, розвідка повідомила, чи буде найближчими тижнями наступ із Білорусі.

Теги: розвідка Київщина військові укриття Україна ворог наступ

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