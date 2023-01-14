Київщина: ракета влучила у житлову будівлю

На місці працюють екстрені служби

Російські терористи вдарили по селі Копилів на Київщині. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

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«Під час ранкової атаки зафіксовано влучання у житлову забудову. В будинках місцевих мешканців вибито вікна», – йдеться в повідомленні.

Попередньо інформації про постраждалих немає. На місці працюють екстрені служби.

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Нагадаємо, російські загарбники зранку вдарили по Києву ракетами.

У Голосіївському районі столиці, на нежитлову територію, впали обломки ракети.

До слова, триває 325-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Завдаючи ударів по населених пунктах, ворог продовжує знищувати інфраструктуру та помешкання цивільного населення, тим самим порушує норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Протягом минулої доби противник завдав 15 авіаційних та 5 ракетних ударів, з них два – по цивільній інфраструктурі Костянтинівки Донецької області. Здійснив понад 95 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема і по Херсону.