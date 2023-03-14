Відбудова України та реабілітація воїнів: Кличко зустрівся з делегацією Чехії

Чеський бізнес зацікавлений у співпраці щодо розвитку Київського метрополітену

Мер Києва Віталій Кличко провів переговори з делегацією Чеської Республіки та обговорив допомогу Україні, зокрема в реабілітації військових. Про це Кличко повідомив у Facebook.

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«Зустрівся з eрядовим уповноваженим Чеської Республіки з питань відбудови України Томашем Копечним та представниками чеського бізнесу. Говорили про подальше втілення реформ для наближення України до європейських стандартів, можливу підтримку чеської сторони в реабілітації наших воїнів-захисників, зокрема і психологічній, допомогу в розвитку медичної галузі, інфраструктурну відбудову та інвестиції в Україну», – повідомив Кличко.

Також, за його словами, чеський бізнес зацікавлений у співпраці щодо розвитку Київського метрополітену та у співпраці в енергетичному секторі.

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Нагадаємо, волонтери з Чехії зібрали кошти на 15 мобільних комплексів протиповітряної оборони для України.