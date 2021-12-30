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    На Київщині судитимуть чоловіка, який гантеллю вбив рідну матір

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    Молодик гантеллю завдав жінці смертельних ударів - На Київщині судитимуть чоловіка, який гантеллю вбив рідну матір

    Молодик гантеллю завдав жінці смертельних ударів

    фото: Нацполіція

    Молодик завдав жінці понад 20 ударів руками, ногами та залізною гантеллю

    Вишгородська окружна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно чоловіка, який убив свою матір (ч. 1 ст. 115 КК України). Про це повідомляє пресслужба Київської обласної прокуратури.

    Розслідуванням встановлено, що 33-річний обвинувачений проживав разом зі своєю матір’ю в одному із сіл Вишгородського району. Між ними часто виникали конфлікти через те, що син зловживав алкоголем. У липні поточного року чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, завдав матері понад 20 ударів руками, ногами та залізною гантеллю у різні частини тіла. Від отриманих численних травм жінка померла.

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    На Київщині судитимуть чоловіка, який гантеллю вбив рідну матір
    На Київщині судитимуть чоловіка, який гантеллю вбив рідну матір
    На Київщині судитимуть чоловіка, який гантеллю вбив рідну матір

    Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі. На вирок суду обвинувачений очікуватиме під вартою.

    Як повідомлялося, на столичній Оболоні правоохоронці затримали чоловіка, підозрюваного у вбивстві свого батька.

    Теги: прокуратура суд кримінал вбивство Київщина
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    На Київщині судитимуть чоловіка, який гантеллю вбив рідну матір