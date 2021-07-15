Під Києвом чоловік убив гантеллю матір і вирішив сам покінчити з життям (фото)

Чоловік знаходиться у медичному закладі під наглядом поліції

У Вишгородському районі Київської області до поліції надійшло повідомлення від 33-річного чоловіка про те, що він виявив у будинку свою поранену матір. Чоловік запевнив, що працівники поліції не потрібні, однак поліцейські терміново передали інформацію працівникам швидкої медичної допомоги та самі вирушили на вказане місце. Прибувши на виклик першими, медики виявили бездиханне тіло жінки. На місце події прибуло керівництво Вишгородського районного управління поліції, слідчо-оперативна група, експертно-криміналістична лабораторія та кінологічна служба. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Під час проведення першочергових слідчих та розшукових заходів поліція встановила, що до скоєння злочину може бути причетний син вбитої, проте його в будинку не було. Згодом один із місцевих мешканців повідомив, що на його подвір’ї знаходиться невідомий чоловік із перерізаним горлом. Невідомим виявився син загиблої. Його терміново госпіталізували до лікарні, де провели оперативне втручання.

Поліцейські з’ясували, що між сином та його матір’ю виник словесний конфлікт, під час якого чоловік схопив залізну гантель та завдав нею близько двадцяти ударів по всьому тілу жінки. Від отриманих травм 50-річна жінка померла на місці.

Аби уникнути покарання, син зателефонував до поліції та повідомив, що невідома особа завдала тілесних ушкоджень його матері. Проте зрозумівши, що за скоєне потрібно буде відповідати, вирішив укоротити собі віку.

Поліція затримала чоловіка у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Наразі чоловік знаходиться у медичному закладі під наглядом поліції.

Слідчі за процесуальним керівництвом прокуратури повідомили зловмиснику про підозру за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає ув‘язнення від семи до п‘ятнадцяти років.

Слідство триває.