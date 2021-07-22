На Оболоні чоловік побив до смерті свого батька (фото)

Зловмисник намагався приховати сліди злочину, змивши кров із підлоги та стін

На столичній Оболоні правоохоронці затримали чоловіка, підозрюваного у вбивстві свого батька. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Так, на спецлінію 102 надійшло повідомлення від місцевого мешканця про те, що у квартирі на вулиці Автозаводській він знайшов свого родича мертвим. На вказану адресу прибули слідчо-оперативна група Головного та Оболонського управлінь поліції.

На місці правоохоронці виявили тіло 76-річного чоловіка з численними синцями та саднами. Заявник розповів поліцейським, що коли прийшов провідати свого родича, виявив його без ознак життя на підлозі. Крім того, у помешканні перебував син потерпілого, який помітно нервував та витирав підлогу ганчіркою.

Слідчі опитали свідків та сусідів і встановили, що у квартирі проживали батько і син та між ними часто відбувались конфлікти. Під час останньої сварки чоловік схопив палицю та побив батька, у результаті чого той від отриманих травм помер.

Співробітники поліції затримали чоловіка у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився безробітний 44-річний чоловік, який раніше потрапляв у поле зору правоохоронців за скоєння крадіжок та наркозлочинів.

Слідчі Оболонського управління поліції за процесуального керівництва місцевої окружної прокуратури повідомили фігуранту про підозру у скоєнні злочину за ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.

Наразі районний суд обрав чоловіку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За скоєне йому загрожує позбавленням волі на строк до десяти років.

Як повідомлялося, у Вишгородському районі Київщини чоловік убив гантеллю свою матір і намагався покінчити життя самогубством. Поліцейські з’ясували, що між сином та його матір’ю виник словесний конфлікт, під час якого чоловік схопив залізну гантель та завдав нею близько двадцяти ударів по всьому тілу жінки. Від отриманих травм 50-річна жінка померла на місці.