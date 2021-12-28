  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Заарештовано чоловіка, який у Києві зарізав перехожого за зауваження

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    У ході відпрацювання території правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві - Заарештовано чоловіка, який у Києві зарізав перехожого за зауваження
    У ході відпрацювання території правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві
    фото: Київська міська прокуратура

    Перехожий намагався припинити сварку чоловіка із цивільною дружиною та отримав два удари ножем

    У Києві суд взяв під варту підозрюваного у вчиненні умисного вбивства перехожого у Святошинському районі столиці. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

    Згідно з матеріалами слідства, 24 грудня близько 23 години на зупинці громадського транспорту по вул. Булгакова між чоловіками виник конфлікт у зв’язку з тим, що потерпілий намагався припинити сварку підозрюваного із цивільною дружиною.

    Агресивно відреагувавши на зауваження, чоловік завдав потерпілому два проникаючих поранення в живіт та груди, внаслідок яких потерпілий помер.

    У ході відпрацювання території, суміжної з місцем скоєння вбивства, правоохоронці із залученням очевидців затримали чоловіка, у якого при огляді було виявлено та вилучено ніж із наявними на ньому плямами бурого кольору, такі ж плями було виявлено на джинсах затриманого.

    Наразі підозрюваного у вчиненні умисного вбивства взято під варту.

    Досудове розслідування здійснюється слідчими Святошинського управління поліції в Києві.

    Як повідомлялося, в Києві на Південній Борщагівці чоловіка зарізали просто посеред вулиці. Потерпілий став свідком бійки між цивільним подружжям та вирішив втрутитися, внаслідок чого отримав ножові поранення.

    Раніше у столичному районі Позняки між двома чоловіками сталася бійка, в результаті якої один із них завдав іншому смертельного ножового поранення.

    Як повідомлялося, столичні поліцейські затримали чоловіка, який під час сімейного конфлікту декілька разів ударив ножем 72-річного батька. Потерпілого лікарі у важкому стані госпіталізували до медичного закладу, наразі він перебуває у реанімації.

    Читайте також:
    Теги: Національна поліція України прокуратура Київ суд кримінал вбивство арешт
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Заарештовано чоловіка, який у Києві зарізав перехожого за зауваження