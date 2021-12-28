Заарештовано чоловіка, який у Києві зарізав перехожого за зауваження

Перехожий намагався припинити сварку чоловіка із цивільною дружиною та отримав два удари ножем

У Києві суд взяв під варту підозрюваного у вчиненні умисного вбивства перехожого у Святошинському районі столиці. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Згідно з матеріалами слідства, 24 грудня близько 23 години на зупинці громадського транспорту по вул. Булгакова між чоловіками виник конфлікт у зв’язку з тим, що потерпілий намагався припинити сварку підозрюваного із цивільною дружиною.

Агресивно відреагувавши на зауваження, чоловік завдав потерпілому два проникаючих поранення в живіт та груди, внаслідок яких потерпілий помер.

У ході відпрацювання території, суміжної з місцем скоєння вбивства, правоохоронці із залученням очевидців затримали чоловіка, у якого при огляді було виявлено та вилучено ніж із наявними на ньому плямами бурого кольору, такі ж плями було виявлено на джинсах затриманого.

Наразі підозрюваного у вчиненні умисного вбивства взято під варту.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Святошинського управління поліції в Києві.

Як повідомлялося, в Києві на Південній Борщагівці чоловіка зарізали просто посеред вулиці. Потерпілий став свідком бійки між цивільним подружжям та вирішив втрутитися, внаслідок чого отримав ножові поранення.

Раніше у столичному районі Позняки між двома чоловіками сталася бійка, в результаті якої один із них завдав іншому смертельного ножового поранення.

Як повідомлялося, столичні поліцейські затримали чоловіка, який під час сімейного конфлікту декілька разів ударив ножем 72-річного батька. Потерпілого лікарі у важкому стані госпіталізували до медичного закладу, наразі він перебуває у реанімації.

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