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    Нацгвардієць столичної частини займався продажем амфетаміну (фото)

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    ДБР оголосила військовослужбовцю підозру - Нацгвардієць столичної частини займався продажем амфетаміну (фото)
    ДБР оголосила військовослужбовцю підозру
    Фото: ДБР

    Військовослужбовець був затриманий «на гарячому» під час чергового збуту амфетаміну

    Державне бюро розслідувань повідомило про підозру діловоду штабу навчального центру підготовки однієї з військових частин Національної гвардії у Києві, який продавав психотропну речовину амфетамін. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

    Військовослужбовець купував психотропну речовину у невстановлених осіб, а потім перепродавав її знайомим.

    ДБР задокументувало декілька епізодів продажу військовослужбовцем психотропної речовини. Він був затриманий «на гарячому» під час чергового збуту амфетаміну.

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    Нацгвардієць столичної частини займався продажем амфетаміну (фото)
    Нацгвардієць столичної частини займався продажем амфетаміну (фото)
    Нацгвардієць столичної частини займався продажем амфетаміну (фото)
    Нацгвардієць столичної частини займався продажем амфетаміну (фото)
    Нацгвардієць столичної частини займався продажем амфетаміну (фото)

    Військовослужбовець Нацгвардії підозрюється у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту, а також незаконному збуті психотропної речовини, вчиненому повторно (п. 1, 2 ст. 307 КК України).

    Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.

    Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Дарницька спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері Центрального регіону, оперативний супровід – ДБР та СБУ.

    Теги: Київ кримінал Нацгвардія військові наркотики Державне бюро розслідувань
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    Нацгвардієць столичної частини займався продажем амфетаміну (фото)