Нацгвардієць столичної частини займався продажем амфетаміну (фото)

Військовослужбовець був затриманий «на гарячому» під час чергового збуту амфетаміну

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру діловоду штабу навчального центру підготовки однієї з військових частин Національної гвардії у Києві, який продавав психотропну речовину амфетамін. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Військовослужбовець купував психотропну речовину у невстановлених осіб, а потім перепродавав її знайомим.

ДБР задокументувало декілька епізодів продажу військовослужбовцем психотропної речовини. Він був затриманий «на гарячому» під час чергового збуту амфетаміну.

Військовослужбовець Нацгвардії підозрюється у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту, а також незаконному збуті психотропної речовини, вчиненому повторно (п. 1, 2 ст. 307 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Дарницька спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері Центрального регіону, оперативний супровід – ДБР та СБУ.